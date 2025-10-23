Η διάκριση υπογραμμίζει τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στην τεχνολογία και τους ανθρώπους της, με σημείο αναφοράς το νέο Tech Hub στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η Novibet συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες που διακρίθηκαν στη φετινή Λίστα Best Workplaces™ in Technology 2025 του οργανισμού Great Place to Work® Hellas, η οποία αναδεικνύει τις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει τη στρατηγική επένδυση της Novibet στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό της, και επισφραγίζεται από τα εγκαίνια του νέου Novibet Tech Hub στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα ακόμη βήμα στην πορεία ανάπτυξης και περιφερειακής ενδυνάμωσης της εταιρείας.

«Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας, που καθημερινά χτίζουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και εξέλιξης. Στη Novibet, η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά το πεδίο που επιτρέπει στο ταλέντο, την καινοτομία και τη συνεργασία να ανθίζουν», δήλωσε η Χριστίνα Τσέλλου, HR Director της Novibet.

Η τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η ένταξη της Novibet στα Best Workplaces™ in Technology 2025 αποτελεί αναγνώριση της κουλτούρας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ανάπτυξης που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

Η αξιολόγηση βασίστηκε αποκλειστικά στη φωνή των εργαζομένων, μέσω της ανώνυμης έρευνας Trust Index©, η οποία αποτυπώνει την εμπειρία τους σε πέντε πυλώνες: αξιοπιστία, σεβασμός, δικαιοσύνη, υπερηφάνεια και ομαδικότητα. Φέτος, το Great Place to Work® Hellas ανέλυσε περισσότερες από 6.100 απαντήσεις εργαζομένων σε 41 πιστοποιημένες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τις 21 κορυφαίες, χωρίς αριθμητική κατάταξη. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως η Novibet έχει λάβει πιστοποίηση Great Place to Work® για το 2025 σε τρεις χώρες – Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία, με την τελευταία να αποτελεί ένα από τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα hubs της εταιρείας.

Ηράκλειο Κρήτης: ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για τη Novibet

Το νέο Novibet Tech Hub στο Ηράκλειο Κρήτης εγκαινιάστηκε παρουσία στελεχών της εταιρείας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στο νησί. Η επιλογή του Ηρακλείου έγινε με γνώμονα το δυναμικό ακαδημαϊκό και τεχνολογικό οικοσύστημα που διαθέτει η πόλη και ευνοεί τη βιώσιμη καινοτομία. Το hub απασχολεί ήδη εργαζομένους, κυρίως σε θέσεις Technology, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να επενδύσει περαιτέρω στο εργατικό δυναμικό αυξάνοντας πολύ σημαντικά τον αριθμό μέσα στο επόμενο έτος.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσής της στην Κρήτη, η Novibet θα δώσει το παρών στην Ημέρα Καριέρας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Περισσότερα στο: career.uoc.gr/uoc-careerday-2025.