Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας & συνέχιση επενδυτικού προγράμματος.

Η PREMIA Properties («PREMIA» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.

70 ακίνητα και 531 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 629,7 εκ., αυξημένη κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,7 έτη κατά την 30.9.2025.

Συνέχιση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα καθώς και τρία ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε. και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί προς ανακαίνιση). Επίσης, αποκτήθηκαν προς μετατροπή σε φοιτητικές εστίες δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο αποκτήθηκαν ακόμη τρία κτίρια σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο. Ακόμη, η Εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επένδυση εκτός Ελλάδας, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους. Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε και στο τέταρτο τρίμηνο με την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται εντός του έτους. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 5 ακινήτων (οικόπεδα και οικιστικό ακίνητο στην Πάρο, εμπορικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και οικόπεδο στην Κατερίνη) με το σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε € 1,1 εκατ.

Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €262 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε € 353 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 669 εκατ. Περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής δομής με την επιτυχή ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 40 εκατ

Αύξηση εσόδων κατά 73% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 65%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2024. Αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 27%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας .

