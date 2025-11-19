Τη Δευτέρα η Metlen ανακοίνωσε ότι είχε δώσει mandate σε τέσσερις διεθνείς οίκους για σειρά επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Η έκδοση της Metlen συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η υπερκάλυψη στο βιβλίο προσφορών αγγίζει τις τέσσερις φορές, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. Η ισχυρή αυτή δυναμική οδήγησε σε αισθητή αποκλιμάκωση του επιτοκίου, το οποίο από την αρχική καθοδήγηση στο 4,25% διαμορφώνεται τελικά στο 3,875%.

Με δεδομένη τη ζήτηση, η εταιρεία προχωρά στην άντληση 600 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το ποσό από τα 500 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Metlen ανακοίνωσε ότι είχε δώσει mandate σε τέσσερις διεθνείς οίκους για σειρά επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα φέρουν την εγγύηση της εταιρείας και τα άντληθεντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων εκδόσεων, στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και στα έξοδα της ίδιας της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το mandate για τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.