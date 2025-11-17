Η πτώση αποδίδεται στο γεγονός ότι η περσινή χρήση είχε ενισχυθεί από έκτακτη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λόγω της απόφασης για εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών με συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες.

Η Lavipharm ανακοίνωσε τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2025, με τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 3,51 εκατ. ευρώ, έναντι 9,22 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η πτώση αποδίδεται στο γεγονός ότι η περσινή χρήση είχε ενισχυθεί από έκτακτη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λόγω της απόφασης για εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών με συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 29,78 εκατ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις προ Clawback & Rebates κατέγραψαν αύξηση 4,8% και ανήλθαν σε 47,74 εκατ. ευρώ, έναντι 45,54 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 18,81 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή κάμψη 3,6%.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατέγραψαν άνοδο 11,2% και ανήλθαν σε 10,47 εκατ. ευρώ, έναντι 9,42 εκατ. ευρώ το 2024. Από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε 9,52 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα έξοδα έχουν επιβαρυνθεί κατά 0,71 εκατ. ευρώ λόγω της λογιστικής αποτίμησης των προγραμμάτων stock award και stock option.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ανάλυση των πωλήσεων, οι εξαγωγές παρουσιάζουν συγκυριακή πτώση 27,5%, ενώ στην εγχώρια αγορά οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 37,7% και των μη συνταγογραφούμενων κατά 4%. Οι λοιπές πωλήσεις, που αποτελούν μόλις το 0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, μειώθηκαν κατά 75,8% λόγω στρατηγικής επιλογής περιορισμού αυτών των δραστηριοτήτων.

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, η διοίκηση προβλέπει πλήρη αντιστροφή της πτώσης στις εξαγωγές, καθώς οι παραγγελίες που αναμένονται να εκτελεστούν εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε πωλήσεις περίπου 10,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά αναμένεται επιτάχυνση της ανόδου στις πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με σημαντική ώθηση από τη φαρμακευτική κάνναβη, η δραστηριότητα της οποίας ήταν υποτονική το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία εκτιμά ότι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων θα οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA σε σχέση τόσο με την προηγούμενη χρήση όσο και με το πρώτο εννεάμηνο του 2025.