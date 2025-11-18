Games
Πόσο θα κοστίσει η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες εταιρείες των Κούστα, η Mediterranean Partnership και οι μειωμένες εξαγωγές της Lavipharm

Πόσο θα κοστίσει η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες εταιρείες των Κούστα, η Mediterranean Partnership και οι μειωμένες εξαγωγές της Lavipharm
Το κόστος της Ελληνικής Προεδρίας

Περίπου με 20 εκατ. ευρώ θα υποστηριχθεί το Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το σχετικό νομοσχέδιο το εν λόγω κόστος θα καλύψει το σύνολο των δράσεων προετοιμασίας και οργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας, με 7 εκατ. ευρώ να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2026 και 13 εκατ. ευρώ εκείνον του 2027. Το ποσό περιλαμβάνει δαπάνες για τη λειτουργία του νέου Γραφείου Προεδρίας της ΕΕ, την προμήθεια εξοπλισμού, τη φιλοξενία ευρωπαίων αξιωματούχων, τη διοργάνωση πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, τις επικοινωνιακές δράσεις, τις υπηρεσιακές μετακινήσεις, τη μισθοδοσία αποσπασμένων υπαλλήλων και τις προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Η χρηματοδότηση θα προέλθει αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας στο υπουργείο Εξωτερικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης, με αποστολή τον συντονισμό, τον προγραμματισμό και την προώθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή διοργάνωση της προεδρίας. Το Γραφείο θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα ορίζει και τον επικεφαλής του, και θα παύσει να λειτουργεί στις 31 Ιανουαρίου 2028. Για τη στελέχωσή του προβλέπονται αποσπάσεις υπαλλήλων από το υπουργείο Εξωτερικών και άλλους δημόσιους φορείς, ακόμη και προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και δυνατότητα συμβάσεων μίσθωσης έργου για κατεπείγουσες ανάγκες.

Οι νέες εταιρείες των Κούστα

Δύο νέες εταιρείες με αντικείμενο τους τομείς των ακινήτων και της τεχνολογίας συνέστησαν χθες τα εγγόνια του ιδρυτή της Danaos, Δημήτρης και Ρομπέρτο Κούστας, διευρύνοντας την επιχειρηματική παρουσία της οικογένειας. Οι νέες οντότητες φέρουν τις επωνυμίες Feron Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Paperman Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η Feron Properties ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο, και έχει ως σκοπό την αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων. Μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής είναι η ΣΙΚΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο. Η δεύτερη εταιρεία, Paperman Technologies, συστάθηκε με κεφάλαιο 300.000 ευρώ και δραστηριοποιείται στις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου. Ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος είναι και εδώ η ΣΙΚΟΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρομπέρτο Κούστας, με σπουδές στη μηχανολογία στο Λονδίνο και στην πληροφορική στην Οξφόρδη, έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο της ναυτιλιακής τεχνολογίας. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο ίδρυσαν την DeepSea Technologies, η οποία ανέπτυξε πλατφόρμα παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας πλοίων, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σε ιδιοκτήτες και ναυλωτές μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το «guidance» της Lavipharm

«Guidance» για την εξαγωγική της δραστηριότητα έως το τέλος του 2025 έδωσε η Lavipharm κατά την χθεσινή ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εφετινού 9μηνου, τα οποία ήταν αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με το 9μηνο 2024. Η Διοίκηση της Lavipharm υποστήριξε πως η μείωση των εξαγωγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αποτελεί προσωρινό γεγονός. Απεκάλυψε δε πως σύμφωνα με τις «παραγγελίες προς εκτέλεση» η πτωτική τάση των εξαγωγών θα αναστραφεί πλήρως κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους όπου ο Όμιλος αναμένει πωλήσεις ύψους 10,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 13,7 εκατ. ευρώ κατά 9μηνο του 2025. Δηλαδή οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά σύμφωνα με το «guidance» της Lavipharm θα ανέλθουν εφέτος στα 24,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2024 και 26,3 εκατ. ευρώ το 2023. Να σημειωθεί πως τον Απρίλιο 2025 η Διοίκηση του Τηλέμαχου Λαβίδα είχε πει πως προκειμένου να αναπληρώσει τις συγκεκριμένες πωλήσεις που χάθηκαν το 2024 θα διερευνούσε «τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές καθώς επίσης και τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλους διανομείς». Τελικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως προγραμμάτιζε.

Ακίνητο «φιλέτο»

Ακίνητο «φιλέτο» στο κέντρο της Κηφισιάς εκμισθώνει η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Αντύπα. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση, για χρονική διάρκεια τριών ετών, ενός πλήρως ανακαινισμένου διαμερίσματος 165 τ.μ. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεβίδου 21 και Δηληγιάννη, μέσα σε περιμαντρωμένο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το διαμέρισμα περιλαμβάνει μεγάλο χώρο καθιστικού και καθημερινού, διαδρόμους, κουζίνα, WC, τρία υπνοδωμάτια, δύο λουτρά και ευρύχωρες βεράντες, ενώ στη μίσθωση περιλαμβάνονται επίσης αποθήκη 25 τ.μ. στο υπόγειο του κτιρίου και μία θέση στάθμευσης 40,83 τ.μ. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 2.300 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Κληροδοτήματος, που βρίσκεται στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Η Mediterranean Partnership

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα φιλοξενήσει την επόμενη συνάντηση των μελών του Mediterranean Partnership την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα. Η σύμπραξη, γνωστή ως Mediterranean Partnership of Securities Regulators, αποτελεί συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών κεφαλαιαγορών από τις δύο πλευρές της Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της σύγκλισης των ρυθμιστικών πρακτικών. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2009 με κοινή δήλωση των συμμετεχουσών χωρών —Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Αιγύπτου, Αλγερίας, Μαρόκου, Τουρκίας και Τυνησίας— και από τότε η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαδραματίζει ενεργό ρόλο. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και περιφερειακά όργανα της IOSCO, όπως οι Ευρωπαϊκές και οι Αφρικανικές/Μέσης Ανατολής Περιφερειακές Επιτροπές.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

