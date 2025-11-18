«Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθούμε» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γεώργιος Στάσσης.

Το προσαρμοσμένο EBITDA της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2025, καταγράφοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 88% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής. Η ΔΕΗ τονίζει ότι οι επενδύσεις αυτές υποστηρίζουν τη στρατηγική της για τη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, καθώς και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανήλθε σε 6,4 GW στο τέλος του εννεαμήνου, έπειτα από την προσθήκη 70 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο της Πτολεμαΐδας, το μεγαλύτερο ενιαίο έργο στη χώρα με συνολική ισχύ 550 MW. Επιπλέον 30 MW αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, ενώ τα έργα υπό κατασκευή, έτοιμα προς υλοποίηση ή σε διαγωνιστική διαδικασία ανέρχονται συνολικά σε 3,9 GW.

Παράλληλα, ξεκίνησε η κατασκευή νέου σταθμού αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στο Αμύνταιο, με ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 200 MWh, που θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της παραγωγής από ΑΠΕ και στην ενίσχυση της ευστάθειας του συστήματος.

Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,9 TWh, ενώ η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 5%, παρά τη σημαντική πτώση της παραγωγής μεγάλων υδροηλεκτρικών κατά 15% λόγω μειωμένων υδατικών εισροών. Η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά εμφάνισε θεαματική άνοδο, κατά 48% και 20% αντίστοιχα, οδηγώντας τη συνολική παραγωγή ΑΠΕ σε 5,1 TWh, που αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Η παραγωγή από φυσικό αέριο έμεινε σταθερή, στις 5,4 TWh ή 35% του συνόλου.

Η σταδιακή μετάβαση του Ομίλου σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και η βελτίωση των δεικτών ESG αντανακλάται και στις διεθνείς αξιολογήσεις. Μετά τις αναβαθμίσεις από CDP, S&P Global, ISS και Sustainalytics, ο οίκος MSCI αναβάθμισε τη ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα, σε “A” από “BBB”, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και στην εταιρική διακυβέρνηση.

Στο οικονομικό πεδίο, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε 1,7 δισ. ευρώ από 1,3 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,4 δισ. ευρώ από 0,2 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 3,1x, κάτω από το όριο του 3,5x. Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 6,7 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Τον Οκτώβριο του 2025 η ΔΕΗ προχώρησε επίσης σε επιτυχή έκδοση Πράσινων Ομολογιών αξίας 775 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τίτλων και τη στήριξη πράσινων επενδύσεων.

Οι προοπτικές για το σύνολο του 2025 παραμένουν θετικές, με τη ΔΕΗ να επαναβεβαιώνει τους στόχους για προσαρμοσμένο EBITDA 2 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη άνω των 0,4 δισ. ευρώ και μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το 2024.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθούμε.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας, επενδύοντας δυναμικά σε καθαρές και ευέλικτες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ψηφιοποίηση και ενίσχυση των δικτύων διανομής, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να αποκομίσουμε τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε πολύ γρήγορα την εγκατεστημένη ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα 6,4 GW, ενώ επιπλέον έργα 3,9 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς υλοποίηση. Στον τομέα των δικτύων, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει ανέλθει στα 5,6 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Οι επιδόσεις που καταγράφουμε από την αρχή του έτους ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το σύνολο του 2025, με EBITDA 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 0,4 δισ. ευρώ».