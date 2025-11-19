Ο Όμιλος Quest ανακοίνωσε ότι στο 9μηνο του 2025 κατέγραψε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, καθώς οι ενοποιημένες πωλήσεις του ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 73,8 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 51,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων στα 36,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα μεγέθη εμφανίζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 10,1%, τη λειτουργική κερδοφορία κατά 13,4%, τα κέρδη προ φόρων κατά 17,8% και τα καθαρά κέρδη κατά 11,4%.

Καθοριστικό γεγονός για το έτος αποτέλεσε η συμφωνία της θυγατρικής Quest Energy, η οποία στις 8 Αυγούστου 2025 υπέγραψε δεσμευτική σύμβαση με διεθνή παραγωγό ενέργειας για την πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής ισχύος 36,7 MW. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δανείων, και εντάσσεται στη στρατηγική εξορθολογισμού του ενεργειακού χαρτοφυλακίου και ενίσχυσης της ρευστότητας του ομίλου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις και την πλήρωση των προβλεπόμενων όρων. Ως αποτέλεσμα, τα οικονομικά αποτελέσματα διαχωρίζονται πλέον σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, με τις δεύτερες να αφορούν τις προς πώληση θυγατρικές της Quest Energy.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -1,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε θετικό καθαρό ταμείο, έναντι 82,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος 32 εκατ. ευρώ, στην εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή έναντι περίπου 31 εκατ. ευρώ και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, η εμπορική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 11,6% και άνοδο 18,4% στα κέρδη προ φόρων, με ώθηση από την ενοποίηση της Μπενρουμπή, την ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων Apple και την ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού. Στις υπηρεσίες πληροφορικής, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,1% και τα κέρδη προ φόρων κατά 28%, με τη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού να παραμένει υψηλή και περίπου το μισό των εσόδων να προέρχεται από το εξωτερικό. Η ACS Courier σημείωσε ήπια άνοδο πωλήσεων κατά 1,8% και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 8%, ενώ η δραστηριότητα επιτάχυνε σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο. Στον τομέα της ενέργειας, τα έσοδα της Quest Energy υποχώρησαν κατά 6,5% λόγω περικοπών παραγωγής από τον ΑΔΜΗΕ και χαμηλότερης ηλιοφάνειας, ωστόσο τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν χάρη στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τα έσοδα της μητρικής Quest Συμμετοχών διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11 εκατ. ευρώ προήλθαν από μερίσματα θυγατρικών, έναντι 16,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, έναντι 14,2 εκατ. ευρώ το 2024.

Για το σύνολο του 2025, η διοίκηση εκτιμά περαιτέρω ανάπτυξη σε όλες τις βασικές δραστηριότητες. Στον εμπορικό τομέα αναμένεται άνοδος πωλήσεων και διψήφια αύξηση κερδών, ενώ στις υπηρεσίες πληροφορικής προβλέπεται ενίσχυση τόσο των εσόδων όσο και των κερδών, με ανεκτέλεστο έργων που υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ. Η ACS αναμένεται να εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης ανάλογο της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ στην ενέργεια προβλέπεται σταθερή πορεία κερδοφορίας και ολοκλήρωση της πώλησης των φωτοβολταϊκών πάρκων έως το τέλος του έτους.

Συνολικά, ο Όμιλος Quest εκτιμά ότι το 2025 θα κλείσει με αύξηση ενοποιημένων εσόδων, ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των EBITDA – τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ – και ενίσχυση των κερδών προ φόρων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση που του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες.

