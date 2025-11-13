Η σημαντική άνοδος των διεθνών περιθωρίων διύλισης, τα οποία έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη λειτουργική επίδοση των μονάδων, οδήγησαν σε αξιοσημείωτη ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings ΑΕ ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε 365 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 186 εκατ. ευρώ. Η σημαντική άνοδος των διεθνών περιθωρίων διύλισης, τα οποία έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη λειτουργική επίδοση των μονάδων, οδήγησαν σε αξιοσημείωτη ενίσχυση της κερδοφορίας. Παράλληλα, η Εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέγραψε ιστορικά υψηλά αποτελέσματα.

Σε επίπεδο 9μηνου 2025, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 766 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρά το πιο αδύναμο πρώτο εξάμηνο. Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ, με τη μείωση των διεθνών τιμών αργού να οδηγεί σε ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων. Με βάση τις επιδόσεις και τις προοπτικές του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής Vision 2025, η οποία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων Downstream και στην περαιτέρω ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας σε ΑΠΕ, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει το χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Στη Διύλιση και Εμπορία, βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία και την αποδοτικότητα των μονάδων. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η επαναλειτουργία, μετά από 13 χρόνια, του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, ο οποίος ενισχύει την πρόσβαση στη Βόρεια Μακεδονία και δημιουργεί νέα περιθώρια διείσδυσης στις γειτονικές αγορές.

Στον τομέα των ΑΠΕ, σε λειτουργία βρίσκονται σήμερα 506 MW, ενώ επιπλέον 616 MW αναπτύσσονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 350 MW στην Ελλάδα, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει τα 1,5 GW έως το 2028. Η εταιρεία επενδύει σε γεωγραφικά και τεχνολογικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Ολοκληρώθηκε επίσης η εξαγορά της πρώην ELPEDISON τον Ιούλιο, ενώ τον Νοέμβριο παρουσιάστηκε η νέα εταιρική ταυτότητα με το όνομα Enerwave. Η Enerwave, σε συνδυασμό με την παρουσία του Ομίλου στις ΑΠΕ, δημιουργεί πλέον ένα καθετοποιημένο σχήμα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, με συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικές επενδύσεις του 9μηνου στα 523 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 479 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα 2,5 δισ. ευρώ ή στα 2,1 δισ. ευρώ εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Ένα πολύ καλό τρίτο τρίμηνο που φέρνει την κερδοφορία για το 9μηνο σε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA στα 766 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα που αντανακλά πρωτίστως το καλό περιβάλλον διύλισης, τη συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτίωσης και την εξωστρέφεια.

Στο τρίμηνο αυτό, για πρώτη φορά από το 2007, ενσωματώνεται πλήρως και η δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΑ, μετά την εξαγορά του 100% της ELPEDISON, η οποία χθες παρουσίασε και τη νέα της εταιρική ταυτότητα.

Βάζοντας σαν σημαντικό στόχο την αύξηση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό, βελτιώνουμε όχι μόνο την οικονομική απόδοση της Εταιρείας, αλλά και την αξιοποίηση του δυναμικού μας στην Ελλάδα σε εγκαταστάσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας και άλλα συμπληρωματικά οφέλη στην οικονομία.

Οι επενδύσεις μας γίνονται με όραμα, αλλά και τον απαραίτητο ρεαλισμό και σύνεση, ώστε να αποφύγουμε την έκθεση σε κινδύνους αλλαγής τεχνολογίας ή τάσεων της αγοράς, με σημείο αναφοράς το VISION 2025.

Οι επιδόσεις αυτές σε συνδυασμό με τις προοπτικές για το σύνολο του έτους επιτρέπουν τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή στους μετόχους.

Πέρα από τις πιο πάνω δραστηριότητες, σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στον κλάδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων: την πρόσφατη συμφωνία με τις ExxonMobil και Energean για την επιτάχυνση των ερευνητικών εργασιών στο Block 2, καθώς και την ανακήρυξη της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY ως αναδόχου για τις νέες παραχωρήσεις σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τα πιο πάνω είναι αποτέλεσμα δουλειάς πολλών συναδέλφων που επικεντρώνονται σε ένα όραμα που φέρνει την Εταιρεία ακόμα πιο μπροστά στην υπό διαμόρφωση νέα ενεργειακή αγορά».