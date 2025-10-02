Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερά ανοδική πορεία, με τον όμιλο να ενισχύει τα έσοδά του κατά 18% σε ετήσια βάση.

Ο όμιλος Qualco ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, λίγους μήνες μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερά ανοδική πορεία, με τον όμιλο να ενισχύει τα έσοδά του κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 89 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 31%, στα 13 εκατ. ευρώ. Παρά τη θετική εικόνα, στα αποτελέσματα καταγράφηκε ζημία 5 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται σε έκτακτα έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές-συμβουλευτικές δαπάνες που σχετίζονται με την προετοιμασία της δημόσιας προσφοράς και τον μετασχηματισμό της μητρικής εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές θεωρούνται μη επαναλαμβανόμενες και δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη μελλοντική κερδοφορία.

Παρά τις έκτακτες ζημίες, το περιθώριο κερδοφορίας του ομίλου παρέμεινε ισχυρό, στο 21% σε δωδεκάμηνη βάση, ποσοστό που συμβαδίζει με τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχική δημόσια προσφορά.

Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε και στις ταμειακές ροές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50%, γεγονός που δίνει στον όμιλο μεγαλύτερη ευχέρεια για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη. Από τα 47 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν μέσω της IPO, περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί μέσα στους πρώτους δύο μήνες, ενώ άλλα 2 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.Στρατηγικά, η Qualco συνεχίζει να εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη, στις διεθνείς αγορές και σε στοχευμένες εξαγορές. Ήδη έχει προσθέσει 10 νέους μεγάλους πελάτες στο χαρτοφυλάκιό της, ανάμεσά τους τέσσερις ξένες τράπεζες, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε 7 χώρες εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις, όπως η ίδρυση του νέου κλάδου ICT με την ονομασία Quento, η εξαγορά της Empedus και της Cenobe, αλλά και η σύναψη σημαντικών συμβολαίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, η Qualco αναδείχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία τεχνολογίας βάσει κεφαλαιοποίησης, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και την καθιστά ελκυστική για Έλληνες και διεθνείς επενδυτές. Η διοίκηση τονίζει πως στόχος παραμένει η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, η διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης και η ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας.