Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων της έκδοσης.

Η Metlen Energy & Metals βγαίνει στις αγορές με νέο εταιρικό ομόλογο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της βάση μέσω διεθνούς δανεισμού. Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, δόθηκε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley να λειτουργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές για την πραγματοποίηση επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα, 17 Νοεμβρίου.

Η έκδοση προβλέπει διάθεση ομολογιών κύριου χρέους ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5,5 ετών, κατηγορίας μη ανακλητών τίτλων (NCL). Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων της έκδοσης.

Παράλληλα, η Metlen τονίζει ότι, παρά τον σχεδιασμό, «δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί, ούτε ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.