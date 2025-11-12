Η πορεία του κλάδου θα στηριχθεί κυρίως σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες.

Τέσσερις παράγοντες καθορίζουν το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου, η αξία του οποίου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από περίπου 2 τρισ. ευρώ σήμερα, αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 3 τρισ. ευρώ έως το 2035, όπως ανέφερε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρος Σουρέτης, στο 8th Athens Investment Forum.

Όπως εξήγησε, με την επόμενη δεκαετία να αποτελεί περίοδο δομικού μετασχηματισμού -με κυρίαρχες την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και την Τεχνητή Νοημοσύνη- η πορεία του κλάδου θα στηριχθεί κυρίως σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες:

Πρώτον, την Πράσινη Μετάβαση και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που κινητοποιούν επενδύσεις άνω του 1 τρισ. ευρώ έως το 2030 για την ενεργειακή αναβάθμιση 35 εκατ. κτιρίων και την ανάπτυξη 300 GW ΑΠΕ, με ετήσιο ρυθμό αύξησης έργων περίπου 2,5%.

Δεύτερον, την Αναβάθμιση Υποδομών και την Ανθεκτικότητα. Μέσω προγραμμάτων όπως το Connecting Europe Facility και το InvestEU, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της αντοχής των ευρωπαϊκών δικτύων, προσελκύοντας επενδύσεις άνω των 500 δισ. ευρώ.

Τρίτον, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Η τεχνολογία BIM, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η χρήση drones και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) επιτρέπουν μείωση κόστους έως 20% και χρόνου παράδοσης έως 30%.

Τέταρτον, την αντιμετώπιση της έλλειψης 1,3 εκατ. εξειδικευμένων εργαζομένων, που καθιστά αναγκαία την αυτοματοποίηση, την προτυποποίηση και την υιοθέτηση νέων μοντέλων συνεργασίας.

«Για εμάς, ως παραχωρησιούχους, κατασκευαστές και λειτουργούς αυτοκινητοδρόμων, η βιωσιμότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν καθημερινή πρακτική. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα και οι υβριδικοί σταθμοί φόρτισης που λειτουργούν σήμερα στα έργα μας είναι χειροπιαστά βήματα προς τις υποδομές μηδενικών εκπομπών», πρόσθεσε.

Ο κ. Σουρέτης τόνισε ακόμη ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των big data επιτρέπει στους ομίλους υποδομών όχι απλώς να παρεμβαίνουν, αλλά να προβλέπουν έγκαιρα πιθανές τρωτότητες των έργων, παρέχοντας υπηρεσίες αντάξιες του κόστους που επωμίζεται ο χρήστης. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο ρόλος της Πολιτείας είναι καθοριστικός, καθώς το κυκλοφοριακό αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδικές υποδομές της χώρας. «Απαιτούνται μέτρα για την αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού, όπως ο περιορισμός της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης -όπου υπάρχει ήδη ανάδοχος- και η ενεργοποίηση των πρότυπων προτάσεων», ανέφερε.

«Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: οι υποδομές του μέλλοντος θα είναι πράσινες, «smart» και ανθεκτικές. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με συνέπεια και όραμα, επενδύει σε έργα που μετατρέπουν τη βιωσιμότητα σε αναπτυξιακή δύναμη, δημιουργώντας πυλώνες ασφάλειας, καινοτομίας και ποιότητας ζωής για την Ευρώπη του 2030», κατέληξε.