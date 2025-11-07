Ζero Sugar δεν σημαίνει Zero γεύση!

Δημιουργήσαμε ένα νέο phenomenon με γεύση και χαρακτήρα που ήρθε να αλλάξει τους κανόνες του Ζero. Καλωσορίζουμε 2 νέα Ζero Tonics στην γκάμα των premium mixers, το VIKOS Zero Τonic και το VIKOS Zero Pink Grapefruit Tonic. Τα νέα Tonic έχουν ως βάση το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και συνδυάζουν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη δημιουργικότητα όπως ακριβώς το απαιτεί το bar industry.

Για επιτευχθεί το τέλειο αποτέλεσμα επενδύσαμε στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) με στόχο να δημιουργήσουμε τη γεύση που θα σταθεί ισάξια των κλασσικών επιλογών χωρίς την προσθήκη ζάχαρης. Η πρόκληση ήταν μεγάλη, αλλά το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και το ‘’Zero’’ μπορεί να είναι απόλυτη.

Για τη στρατηγική είσοδο της σειράς VIKOS Zero Mixers στο απαιτητικό κανάλι Ho.Re.Ca ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τους Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο και Αλέξανδρο Τσελεπή, την καταξιωμένη ομάδα πίσω από το The Bar in Front of the Bar, το οποίο κατατάχθηκε στο Νο. 47 των World’s 50 Best Bars. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φέρνουμε τη δημιουργικότητα και τη τεχνογνωσία του bartenting στο επίκεντρο της ανάπτυξης προϊόντων.

Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο αποκλειστικά στην αγορά της εστίασης.

Δεν είναι άλλο ένα zero. Είναι το δικό μας VIKOS Zero phenomenon.