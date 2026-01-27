Το ποιοτικό νερό που επιλέγουν οι Έλληνες.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει τη σταθερή ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά εμφιαλωμένου νερού, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά την 1η θέση στην κατηγορία του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της NielsenIQ*.

Με μερίδιο αγοράς 19,8%*, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ διατηρεί το σαφές ανταγωνιστικό προβάδισμα των 1,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της δεύτερης επώνυμης μάρκας της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την απόσταση που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη χρονιά.

Η διατήρηση της πρωτιάς αποτελεί ισχυρή ένδειξη της διαχρονικής εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το brand. Σήμερα, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει καθιερωθεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από την ατομική κατανάλωση, έως την οργανωμένη φιλοξενία και τον κλάδο της εστίασης.

Η ηγετική θέση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ αντανακλά μια φιλοσοφία που εστιάζει στην ποιότητα, στον σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό, στη διαρκή εξέλιξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας με συνέπεια την αξιοπιστία του brand.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε τη Νο1 επιλογή.