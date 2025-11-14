Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο των αθλητών, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση για τις απαιτητικές συνθήκες του τουρνουά.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, με σταθερή παρουσία στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα και αφοσίωση στις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, αποτέλεσε τον Official Water Partner του CEV Beach Volley European Cup Final 2025, που φιλοξενήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στην Κρήτη, στο TUI Magic Life Candia Maris.

Στο πλαίσιο του τελικού, συμμετείχαν ανδρικές και γυναικείες ομάδες από δώδεκα χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Γαλλία, Ισπανία, Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Τσεχία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ρουμανία και η Ελλάδα, που εκπροσωπήθηκε με ιδιαίτερη δυναμική από το 4 Sports Club, με δύο ομάδες σε κάθε φύλο. Στους άνδρες, οι Σταύρος Ντάλλας, Βαγγέλης Σιδέρης και Χρήστος Τσιγαρίδας, Παναγιώτης Σεμιτέκολος, ενώ στις γυναίκες οι Μαρία Πολονύφη, Ζίνα Σωτηροπούλου και Αναΐς Αγγελοπούλου, Βιβή Σούλη τίμησαν τα ελληνικά χρώματα προσφέροντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο των αθλητών, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση για τις απαιτητικές συνθήκες του τουρνουά. Η στρατηγική συμμετοχή της μάρκας ΒΙΚΟΣ στο CEV Beach Volley European Cup Final 2025 εντάσσεται σε μια σειρά σημαντικών συνεργασιών με κορυφαίες ευρωπαϊκές και εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις, αναδεικνύοντας εμπράκτως τη δέσμευση του brand να υποστηρίζει δράσεις που ενώνουν, εμπνέουν και κινητοποιούν.

Η δύναμη της προσπάθειας, οι αξίες του αθλητισμού και η θετική ενέργεια των αθλητών είναι αρχές που το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ενσωματώνει και προωθεί σε κάθε του πρωτοβουλία.