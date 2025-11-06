Συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει έμπρακτα τους αθλητές που εμπνέουν με το ήθος, την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, με συνέπεια στις αξίες της προσφοράς και της ισότητας στον αθλητισμό, στηρίζει την Παραολυμπιονίκη Έλενα Παπασταματοπούλου στην πορεία της στους Παρολυμπιακούς του 2028.

Η εν λόγω σύμπραξη έρχεται να ενισχύσει τη σταθερή δέσμευση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ να στηρίζει αθλητές που υπερβαίνουν τα όρια, αποδεικνύοντας με το παράδειγμά τους πως η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Ήδη, η οικογένεια των αθλητών που στηρίζει η μάρκα ΒΙΚΟΣ αριθμεί έξι αθλητές, εκ των οποίων τέσσερις αθλητές ΑμεΑ, επιβεβαιώνοντας τη συνολική στρατηγική της μάρκας για μια συμπεριληπτική προσέγγιση στον αθλητισμό και την κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 22χρονη Έλενα Παπασταματοπούλου, με καταγωγή από τα Ιωάννινα και φοιτήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ψυχικής αντοχής και αφοσίωσης. Από την ηλικία των 10 ετών ασχολείται ενεργά με το taekwondo. Τον Μάρτιο του 2024, με τη συμμετοχή της στους προκριματικούς αγώνες στη Σόφια της Βουλγαρίας, εξασφάλισε την πρώτη ελληνική πρόκριση στο Para Taekwondo για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Λίγο αργότερα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Open Πρωτάθλημα στην Κορέα, ενώ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στέφθηκε με το Χάλκινο Μετάλλιο, κάνοντας υπερήφανη τη χώρα μας. Επόμενος μεγάλος της στόχος είναι η συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες και η διεκδίκηση ενός ακόμη μεταλλίου για την Ελλάδα.

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη της θέλησης και την πίστη στις ανθρώπινες δυνατότητες, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει έμπρακτα τους αθλητές που εμπνέουν με το ήθος, την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Μέσα από αυτή τη διαρκή δέσμευση, η μάρκα ΒΙΚΟΣ προάγει τις αξίες της ενότητας, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής προόδου, ενισχύοντας τη βαθιά πεποίθησή της ότι ο αθλητισμός αποτελεί δύναμη θετικής αλλαγής για όλους.