Η συναλλαγή αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας Πειραιώς για την ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., προχώρησε σε συμφωνία μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3156/2003. Η συναλλαγή αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών και λοιπών απαιτήσεων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ, όπως αυτή είχε αποτυπωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είχε ταξινομηθεί ως «διακρατούμενο προς πώληση» στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η επίπτωση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης έχει ήδη ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Πειραιώς της 30ής Ιουνίου 2025, ενώ η ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο αποτυπώνεται στον συνολικό δείκτη κεφαλαίων σε pro forma βάση για την ίδια ημερομηνία.

Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απέκτησε εταιρεία υπό τη διαχείριση της Waterwheel Capital Management, L.P., ενώ η Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

