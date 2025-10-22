Η ΒΙΚΟΣ COLA θα βρίσκεται και φέτος στο πλευρό της ιστορικής ομάδας του Αμαρουσίου, μοιράζοντας δροσιά, ενθουσιασμό και αυθεντικές στιγμές που φέρνουν πιο κοντά παίκτες και φιλάθλους μέσα κι έξω από το παρκέ.

Η ΒΙΚΟΣ COLA και η ΚΑΕ Μαρούσι συνεχίζουν μαζί για δεύτερη χρονιά, με ανανεωμένη διάθεση, μπασκετική ενέργεια και δίψα για νέες επιτυχίες. Η συνεργασία τους αποδεικνύει ότι όταν η φρεσκάδα συναντά το πάθος για το παιχνίδι, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι νικηφόρο.

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε: «Με χαρά συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την ΚΑΕ Μαρούσι. Η ΒΙΚΟΣ COLA στηρίζει έμπρακτα μια ομάδα με ιστορία και δυναμισμό, που εμπνέει τους φιλάθλους της με το πάθος και τη συνέπειά της. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες που προάγουν τις αξίες του αθλητισμού και την ομαδικότητα».

Ο General Manager της ΚΑΕ Μαρούσι, κ. Αθανάσιος Σουφλιάς τόνισε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ΒΙΚΟΣ COLA συνεχίζει μαζί μας για δεύτερη χρονιά! Μοιραζόμαστε την ίδια ενέργεια, το ίδιο πάθος, και τη «δίψα για νίκες» που χαρακτηρίζει τόσο την ομάδα όσο και το brand. Μαζί θέλουμε να προσφέρουμε στους φιλάθλους του Αμαρουσίου μοναδικές εμπειρίες, αυθεντικά συναισθήματα και ακόμα περισσότερες στιγμές υπερηφάνειας!»

Η ΒΙΚΟΣ COLA αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά ότι το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι τρόπος έκφρασης. Και όταν υπάρχει «δίψα για νίκες», η δροσιά της γίνεται σύμμαχος σε κάθε αγώνα!