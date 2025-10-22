Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές αποκτού ένα ισχυρό πλεονέκτημα: συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με hands-on εμπειρία, πραγματικά projects και άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το BCA College, με την UM, ένα από μεγαλύτερα πολυεθνικά media agency, εγκαινιάζουν στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος BA (Hons) Marketing, Advertising and PR του BCA..

Τι προσφέρει η συνεργασία BCA x UM

Projects βασισμένα σε πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες της αγοράς, σε συνεργασία με την UM.

Masterclasses & mentoring από κορυφαία στελέχη της UM και διεθνείς experts.

Hackathons, competitions & innovation labs.

Ηands-on εμπειρία σε πραγματικά δεδομένα και εργαλεία της αγοράς.

Υποτροφίες και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για τους κορυφαίους φοιτητές, με δυνατότητα ένταξης στο διεθνές δίκτυο της UM.

Δομή & Οφέλη του 4ετούς Προγράμματος BA (Hons) Marketing, Advertising and PR με την υποστήριξη της συνεργασίας BCA x UM

1ο Έτος – Εισαγωγή & Ανακάλυψη

Mini projects, guest lectures και πρώτη επαφή με τα εργαλεία του digital marketing.

2ο Έτος – Mentorship & Εξειδίκευση

Συμμετοχή σε project της UM, ανάπτυξη portfolio και εξοικείωση με data tools & platforms.

3ο Έτος – Innovation Labs & Real Campaigns

Hackathons, παρουσίαση ιδεών σε πραγματικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση με στελέχη της UM.

4ο Έτος – Capstone Project & Πρακτική Άσκηση

Συμμετοχή στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης καμπάνιας για project της UM.

Πρακτική στην UM και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Λίγα λόγια για τη UM

Η UM είναι ένα από τα μεγαλύτερα media agencies παγκοσμίως, με παρουσία σε 100+ αγορές και 3.000+ εργαζομένους. Πιστεύει σε μια νέα προσέγγιση στο marketing, που την ονομάζει Full Colour Media, η οποία συνδυάζει στρατηγική, τεχνολογία και δημιουργικότητα, δίνοντας στα brands τον χαρακτήρα και τη φωνή που χρειάζονται, για να ξεχωρίσουν σε έναν κόσμο που τείνει στη μονοτονία.

Η φιλοσοφία της UM, θα δώσει μια νέα οπτική στους φοιτητές του BCA College, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή γνώση τους, με πραγματικές εμπειρίες.

Δήλωση από το BCA College

«Η συνεργασία μας με την UM δημιουργεί ένα νέο πρότυπο εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του προγράμματος BA (Hons) Marketing, Advertising and PR, οι φοιτητές αποκτούν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη και να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.»

Έναρξη & Εγγραφές

Το πρόγραμμα BA (Hons) Marketing, Advertising and PR ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.

