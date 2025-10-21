Ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι η θεματοφυλακή δεν αποτελεί πλέον μια απλή συναλλακτική υπηρεσία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο διεθνές περιοδικό Global Custodian, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μέσα στον χώρο των κεφαλαιαγορών και της θεματοφυλακής, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Πειραιώς στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του θεσμού. Όπως τόνισε, ο κλάδος βρίσκεται σε φάση ριζικού μετασχηματισμού, μέσα από την ψηφιοποίηση, την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων (ESG) και την προοπτική ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι η θεματοφυλακή δεν αποτελεί πλέον μια απλή συναλλακτική υπηρεσία, αλλά εξελίσσεται σε στρατηγικό συνεργάτη για τους θεσμικούς επενδυτές. Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως σημείωσε, έχει επενδύσει συστηματικά στην πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, υιοθετώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες straight-through processing που μειώνουν τον λειτουργικό κίνδυνο και επιταχύνουν τον διακανονισμό συναλλαγών. «Η τεχνολογία δεν είναι απλώς υποστηρικτικό εργαλείο, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της στρατηγικής μας», ανέφερε, επισημαίνοντας τις λύσεις που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, cloud analytics και real-time custody dashboards, οι οποίες προσφέρουν στους πελάτες διαφάνεια, ταχύτητα και εξατομικευμένη πληροφόρηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη θεματοφυλακής νέας γενιάς για εναλλακτικά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η Πειραιώς δημιουργεί θεσμικές υποδομές για την ασφαλή διαχείριση και φύλαξη tokenised assets.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση δεικτών ESG στις υπηρεσίες θεματοφυλακής δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση των χαρτοφυλακίων τους παράλληλα με τα οικονομικά τους αποτελέσματα, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα ως ουσιαστικό παράγοντα επενδυτικής αξίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς υπογράμμισε ότι η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα. Η πιθανή ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να αποτελέσει κομβική εξέλιξη, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την προβολή των εκδοτών και την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων. «Η Πειραιώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και την τοπική τεχνογνωσία, εξασφαλίζοντας ότι η εναρμόνιση θα συνοδεύεται από πρακτική αξία για επενδυτές και εκδότες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διεθνής αναγνώριση της Τράπεζας Πειραιώς στον χώρο της θεματοφυλακής παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές διακρίσεις από κορυφαίους θεσμούς. Το 2025, η Τράπεζα απέσπασε το βραβείο Global Custodian Award for Client Service & Relationship Management, μία από τις πλέον διακεκριμένες διακρίσεις παγκοσμίως, που απονέμεται σε οργανισμούς με κορυφαία επίδοση στην εξυπηρέτηση και διαχείριση σχέσεων θεσμικών πελατών. Η βράβευση αυτή, όπως υπογραμμίστηκε, επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την αφοσίωση των ανθρώπων της Πειραιώς στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Κλείνοντας, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της επόμενης τριετίας: την εδραίωση της ηγετικής θέσης της Πειραιώς στη θεματοφυλακή, την επέκταση σε εναλλακτικά και ψηφιακά assets, την περαιτέρω ενσωμάτωση ESG και τη συνεχή επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια. «Η φιλοδοξία μας είναι να ξεπεράσουμε τον ρόλο του παρόχου υπηρεσιών και να αποτελέσουμε πραγματικό στρατηγικό εταίρο των πελατών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος», κατέληξε.