Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext, Στεφάν Μπουζνά (Stéphane Boujnah), παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Αίγλη Ζαππείου με αφορμή την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) από τον όμιλο Euronext. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Μπουζνά υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για το μέλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το νέο περιφερειακό κέντρο του ομίλου για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Όπως ανέφερε, η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο του Euronext θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για εγχώριους και διεθνείς εκδότες, θα αυξήσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς μέσω της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογικών υποδομών και ενοποιημένων διαδικασιών διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού. Ο ίδιος τόνισε ότι η νέα συνεργασία θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού, ανταγωνιστικού και διαφανούς περιβάλλοντος συναλλαγών.

Ο επικεφαλής του Euronext σημείωσε ότι η ένταξη της ΕΧΑΕ στον πανευρωπαϊκό όμιλο θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη επενδυτική κοινότητα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει ώθηση στις δημόσιες εγγραφές (IPOs) και στη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, η συνεργασία θα διευκολύνει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκά προγράμματα προ-εισαγωγής, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε κεφάλαια και νέες αγορές.

Παράλληλα, ο κ. Μπουζνά ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κέντρου υποστήριξης και τεχνολογίας του Euronext στην Αθήνα, το οποίο θα εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές μονάδες του ομίλου σε όλη την Ευρώπη. Το νέο αυτό hub θα αξιοποιήσει το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, διεθνούς συνεργασίας και δημιουργικής ανάπτυξης.

Ο Στεφάν Μπουζνά κατέληξε δηλώνοντας ότι η απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι στόχος του Euronext είναι η Ελλάδα να αποτελέσει το κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας του ομίλου στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Στεφάν Μπουζνά ήταν κατηγορηματικός ως προς τους όρους της προσφοράς του Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Διαβάστε τα χείλη μου: δεν θα αυξήσουμε την τιμή της προσφοράς. Η προσφορά είναι στο τραπέζι και παραμένει διαθέσιμη».