Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Theon θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Exosens, μετά τη Groupe HLD.

Η Theon International ανακοίνωσε την ολοκλήρωση οριστικής συμφωνίας με τις επενδυτικές εταιρείες HLD Europe, Invest Prince Henri και Invest Gamma, που ανήκουν στην Groupe HLD (HLD), για την απόκτηση ποσοστού 9,8% της Exosens έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ύψους 268,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 54 ευρώ ανά μετοχή.

Η Exosens, γαλλική εταιρεία με εξειδίκευση στις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαραίτητων ρυθμιστικών γνωστοποιήσεων σε επιλεγμένες χώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι UBS Europe και Citibank Europe θα παράσχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge facility), η οποία προορίζεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και νέας έκδοσης μετοχών, εντός των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων των μετόχων, με στόχο τη διατήρηση ισχυρής και ευέλικτης κεφαλαιακής δομής.

Η UBS λειτούργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Theon, ενώ η Clifford Chance παρείχε νομικές υπηρεσίες.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon, δήλωσε: «Η Theon και η Exosens είναι στενοί εμπορικοί συνεργάτες εδώ και χρόνια, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η Theon παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Exosens, η οποία συνεχίζει να διέπεται από τις υφιστάμενες συμβατικές συμφωνίες».