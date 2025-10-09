Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Bespoke-SGA Holdings A.E., μέσω της θυγατρικής της Αμβροσία Α.Ε., προχώρησε στην απόκτηση του 70% της εταιρείας 3P SALADS Α.Ε., ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των έτοιμων τροφίμων.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε πρόσφατα, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για εργαζομένους, συνεργάτες και καταναλωτές.

Η 3P SALADS, με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δραστήριες εταιρείες του κλάδου, προσφέροντας ευρεία γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings.

Η εξαγορά αυτή ενισχύει την ήδη ισχυρή παρουσία του Ομίλου Bespoke και της Αμβροσίας Α.Ε. στον χώρο των έτοιμων τροφίμων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους κατεύθυνση προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος γεύσης και ποιότητας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke SGA, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε: «Με τους ιδρυτές της 3P SALADS μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την ποιότητα και τον σεβασμό προς τον καταναλωτή, καθώς και την πεποίθηση ότι η επιτυχία χτίζεται μέσα από τη συνεργασία, την προσήλωση στη λεπτομέρεια και τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας. Πιστεύω ότι, με κοινό γνώμονα τις αξίες μας, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις εταιρείες και τους ανθρώπους μας».

Από την πλευρά τους, οι μέτοχοι της 3P SALADS Α.Ε., κ.κ. Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας, οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία: «Η ένταξή μας στον Όμιλο Bespoke και η συνύπαρξή μας με την Αμβροσία, μια εταιρεία με κοινές αξίες και φιλοσοφία, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνέργειες, να ενισχύσουμε την παραγωγή και τη διανομή μας και να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες επιλογές».

Η νέα αυτή επιχειρηματική συνεργασία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου Bespoke στον τομέα των τροφίμων και να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες.