Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στη στρατηγική μετασχηματισμού του ομίλου.

Στο ενδεχόμενο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων θυγατρικών ΑΚΤΩΡ Κατασκευές και ΑΚΤΩΡ Συμμετοχών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ομίλου AKTOR, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ενέκρινε την απόσχιση των κλάδων κατασκευών και παραχωρήσεων – έργων ΣΔΙΤ και την εισφορά τους σε δύο αυτόνομες εταιρείες.

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στη στρατηγική μετασχηματισμού του ομίλου, που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου επιχειρηματικού σχήματος και την ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία ενσωματώνεται πλήρως στη νέα δομή.

Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η AKTOR επιδιώκει να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από τον κατασκευαστικό τομέα, επενδύοντας στους κλάδους των παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Από τις παραχωρήσεις προβλέπονται μελλοντικές ροές ύψους 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Οι νέες εταιρείες ΑΚΤΩΡ Κατασκευές και ΑΚΤΩΡ Συμμετοχών θα λειτουργούν αυτόνομα, με κοινή στρατηγική και στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της κεφαλαιακής επάρκειας. Η προοπτική εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη πολιτική ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας και προσέλκυσης επενδυτών.

Τέλος, στη συνέλευση ανακοινώθηκε επίσημα η ακύρωση της σχεδιαζόμενης συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Prodea, καθώς κρίθηκε ότι η πρόσφατη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποδίδει υψηλότερα οφέλη και περιορίζει την ανάγκη πρόσθετου δανεισμού.