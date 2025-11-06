«Η νέα δομή της Metlen βασίζεται σε μια ενισχυμένη διοικητική ομάδα σε ακόμη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.»

Η Metlen ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη του τρίτου στρατηγικού της μετασχηματισμού, εισερχόμενη στην επόμενη φάση της εξέλιξής της: Η Τρίτη Εποχή – Πρόοδος σε Κίνηση. Ο μετασχηματισμός αυτός σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας, ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική που θα υποστηρίξει τον μεσοπρόθεσμο στόχο του διπλασιασμού του μεγέθους της, όπως παρουσιάστηκε στην Ημέρα Κεφαλαιαγορών στο Λονδίνο τον περασμένο Απρίλιο.

Η νέα αυτή φάση βασίζεται στην επιτυχημένη ολοκλήρωση των προηγούμενων μετασχηματισμών (το 2017 και το 2022), στο ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο της εταιρείας και στο στρατηγικό της όραμα. Στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού, οι βασικές αλλαγές και οι νέοι διορισμοί στη διοικητική ομάδα και στη νέα οργανωτική δομή της Metlen έχουν ως εξής:

• Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου

• Χρήστος Γαβαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

• Φωτεινή Ιωάννου, Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου

• Λουκάς Ζιώμας, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου (Chief of Staff)

Ο Τομέας Ενέργειας αναδιαρθρώνεται σε δύο νέους Πυλώνες:

• Πυλώνας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενεργειακής Μετάβασης, με επικεφαλής τον Νίκο Παπαπέτρου

• Πυλώνας Πλήρως Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Παρόχου, ο οποίος περιλαμβάνει:

• την Ολοκληρωμένη Μονάδα Ενέργειας, με επικεφαλής τον Γιάννη Γιαννακόπουλο

• τη Διεθνή Προμήθεια και Εμπορία Ενέργειας, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο

Ο Τομέας Μετάλλων θα συνεχίσει να καθοδηγείται από τον Δημήτρη Στεφανίδη, ο οποίος θα έχει υπό την εποπτεία του την Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Αλουμινίου, τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και τα Κυκλικά Μέταλλα. Στο Τμήμα Τεχνολογιών, που αποτελεί τον βραχίονα της Metlen για τον μεταλλουργικό αμυντικό εξοπλισμό και εντάσσεται στον Τομέα Μετάλλων, επικεφαλής αναλαμβάνει ο Βασίλης Τσιάμης.

Επιπλέον, ο Τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την υφιστάμενη ηγεσία:

• Ευάγγελος Χρυσάφης, Αναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen S.A. και Πρόεδρος της METKA ATE

• Ντίνος Μπενρούμπης, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA ATE

• Ελένος Καραΐνδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της M Concessions

Η ανώτατη εκτελεστική ομάδα, που αποτελεί κρίσιμο μέρος της πορείας της Metlen, ενισχύεται και απαρτίζεται από:

• Ελένο Καραΐνδρο, Διευθυντή Στρατηγικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

• Sara Fideli, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

• Vivian Bouzali, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας

• Πέτρο Σελέκο, Νομικό Διευθυντή

Την ανώτατη ομάδα ενισχύει επίσης ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου για θέματα Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Σήμερα ανοίγουμε ένα ακόμη κεφάλαιο στην πορεία μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό της εξέλιξής μας, την Τρίτη Εποχή.

Από τη νέα μου θέση ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως ορίζονται στο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μας πλάνο, τόσο ως προς την οργανική όσο και ως προς την εξαγοράσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Χρήστο Γαβαλά. Η νέα δομή της Metlen βασίζεται σε μια ενισχυμένη διοικητική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο και συνεργατικό λειτουργικό μοντέλο και σε ακόμη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος μου είναι να επικεντρωθώ ακόμη περισσότερο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξίας της Metlen και είμαι πεπεισμένος ότι η νέα ηγετική δομή και ομάδα θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επιτυχία μας»