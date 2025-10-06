Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Δεκαέξι χρόνια μετά την παύση λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους χωρίς οριστική λύση. Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ΕΑΔΕ, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν την τακτοποίηση των απαιτήσεών τους, καθώς η διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παρά τις επιμέρους διανομές που έχουν πραγματοποιηθεί και την πρόοδο στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η πολυετής εκκρεμότητα εξακολουθεί να δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας για τους δικαιούχους.

Η Ένωση αναφέρει ότι με τον νόμο 5193/2025, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αποζημίωσης για ζημιωθέντες ασφαλιστικών εταιρειών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να ολοκληρωθεί η υπόθεση. Η εφαρμογή του θεσμικού αυτού πλαισίου, σημειώνει η ΕΑΔΕ, μπορεί να συμβάλει στην οριστική επίλυση του ζητήματος.

Όπως τονίζεται, η μακροχρόνια εκκρεμότητα αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των θεσμών και για ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην ασφαλιστική αγορά. Η οριστική επίλυση της υπόθεσης θεωρείται απαραίτητη τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τη συνολική εικόνα του ασφαλιστικού κλάδου.

Η ΕΑΔΕ δηλώνει ότι στηρίζει κάθε ενέργεια που στοχεύει στη νόμιμη και άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και στην απόδοση των ποσών στους δικαιούχους. Καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία και να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να δοθεί τέλος σε μια εκκρεμότητα που διαρκεί επί σειρά ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της υπόθεσης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης και θα συμβάλει στη σταθερότητα και διαφάνεια της ασφαλιστικής αγοράς.