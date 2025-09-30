Στην Ελλάδα, η διάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot θα απευθυνθεί σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση.

Η Intralot προχωρά από την 1η Οκτωβρίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), με στόχο την άντληση ποσού μεταξύ 350 και 450 εκατ. ευρώ.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,27 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) και δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο αυτό όριο. Η ελληνική δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές του εξωτερικού.

Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά εισφορά σε είδος ύψους 262,1 εκατ. ευρώ με την έκδοση 873,7 εκατ. νέων μετοχών. Το δεύτερο τμήμα αφορά εισφορά μετρητών μεταξύ 105 και 135 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 350 έως 450 εκατ. νέων μετοχών. Για το σκέλος της εισφοράς μετρητών δεν θα ισχύσει δικαίωμα προτίμησης, ωστόσο προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους, βάσει της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία καταγραφής της 30ής Σεπτεμβρίου 2025.

Στην Ελλάδα, η διάθεση θα απευθυνθεί σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση. Τη διεθνή διαδικασία συντονίζουν οι Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και ανάδοχοι, με την Barclays ως ανώτερο ανάδοχο. Στη διαδικασία συμμετέχουν επίσης ελληνικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx και Optima.

Η άντληση κεφαλαίων συνδέεται με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Bally’s Corporation. Από τα έσοδα, 300 εκατ. ευρώ προορίζονται για την καταβολή μετρητού τιμήματος στο πλαίσιο της εξαγοράς μέσω της Intralot Holdings UK, 90 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανεισμού, ενώ τυχόν υπερβάλλον ποσό θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης. Το ελάχιστο ποσό άντλησης έχει οριστεί στα 350 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση μη κάλυψης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την αύξηση εν όλω ή εν μέρει.

Η τελική τιμή διάθεσης θα ισχύσει τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή προσφορά και θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.