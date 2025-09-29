Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς η ζήτηση έφτασε τα 1,192 δισ. ευρώ.

Η ΓΕΚ Τέρνα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια προσφορά ομολογιών στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, αντλώντας συνολικά 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς η ζήτηση έφτασε τα 1,192 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 2,4 φορές. Συνολικά, συμμετείχαν 15.251 επενδυτές. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στο άρτιο (1.000 ευρώ ανά ομολογία), με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,20% και το ετήσιο επιτόκιο επίσης στο 3,20%.

Από το σύνολο των εκδοθεισών ομολογιών, το 70% (350.000 ομολογίες) κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ζήτηση για 587.471 τίτλους, με αποτέλεσμα να ικανοποιηθεί το 59,58% των αιτήσεων. Το υπόλοιπο 30% (150.000 ομολογίες) κατανεμήθηκε σε ειδικούς επενδυτές, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για 605.000 τίτλους, καλύπτοντας τελικά το 24,79% της ζήτησης.

Από τις 150.000 ομολογίες που διατέθηκαν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών, οι ανάδοχοι τράπεζες εξασφάλισαν για ίδιο λογαριασμό συνολικά 52.000. Συγκεκριμένα, η Alpha Τράπεζα έλαβε 12.435, η Τράπεζα Πειραιώς 11.305, η Eurobank 11.304, η Εθνική Τράπεζα 11.304 και η Optima Bank 5.652.