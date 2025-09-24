Η νέα έρευνα CEO Study 2025 του UN Global Compact σε συνεργασία με την Accenture αναδεικνύει τη βιωσιμότητα ως καθοριστικό παράγοντα για την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το 88% των CEOs δηλώνει ότι το business case για τη βιωσιμότητα είναι σήμερα ισχυρότερο από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, ενώ το 99% σχεδιάζει να διατηρήσει ή να ενισχύσει τις δεσμεύσεις του για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία – ακόμη κι αν επιλέγει να μιλά λιγότερο γι’ αυτές δημοσίως. Η έρευνα, που αποτυπώνει τις απόψεις σχεδόν 2.000 CEOs σε 128 χώρες και 18 κλάδους, καταγράφει τη μετάβαση από τη φιλοδοξία στη δράση, σε μια περίοδο όπου το 2024 σηματοδότησε το πρώτο έτος υπέρβασης του ορίου των 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στον διεθνή διάλογο για τη βιωσιμότητα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον στρατηγικό τους σχεδιασμό με την υποστήριξη του UN Global Compact Network Greece, το οποίο φέρνει κοντά εταιρείες και οργανισμούς με στόχο την εφαρμογή των Αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και την επίτευξη των SDGs. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν και 35 εις βάθος συνεντεύξεις με CEOs και Προέδρους Δ.Σ. επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact μεταξύ των οποίων, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, και ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε: «Ενώ ο κόσμος επενδύει σε πράσινες τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θεμέλια παραμένουν ασταθή. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε με στρατηγικό τρόπο».

Από την πλευρά του, ο κ.Marcel Cobuz επισήμανε: «Με την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας στα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, προωθούμε τη βιωσιμότητα στις κατασκευές μέσω της κυκλικής αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων, όπως η ιπτάμενη τέφρα και η σκωρία, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υλικά χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και υψηλών επιδόσεων.»

Συνολικά, οι CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα, τονίζουν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και τον θετικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων: Το 97% εκτιμά ότι έως το 2050 η βιωσιμότητα θα ενσωματωθεί στις βασικές στρατηγικές και θα συνδέεται με την αμοιβή των ανώτατων στελεχών. Ήδη, το 93% δηλώνει ότι καταγράφει σημαντικά οφέλη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την τελευταία 25ετία, ενώ το 72% προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το 95% των CEOs υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη συμμόρφωση με το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την ανώτατη διοίκηση και το 97% αναμένει ισχυρή ανάπτυξη στα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και στις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παρά τον αναγνωρισμένο ρόλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην επίτευξη των SDGs, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υστερήσεις – κυρίως στη χρήση ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης και μέτρησης της βιωσιμότητας στις αλυσίδες αξίας, αλλά και στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Μόλις το 27% των CEOs εξετάζει τη χρήση τέτοιων εργαλείων, ενώ πολλοί δηλώνουν ότι είναι μόνο εν μέρει προετοιμασμένοι για τις μακροοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η «CEO Study 2025» προτείνει πέντε στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τα κενά και να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε αξιόπιστη δράση:

Συνεργασία σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανταπόκριση και αξιοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης για την προώθηση καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Επέκταση της πρόσβασης στην τεχνολογία για βιώσιμες λύσεις χωρίς αποκλεισμούς.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα και

Ηγεσία με αξιοπιστία και ακεραιότητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θετικού αντικτύπου.

Η έρευνα καταλήγει ότι η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα είναι πλέον αναπόφευκτη και ότι οι επιχειρήσεις που θα κινηθούν άμεσα θα εξασφαλίσουν ανθεκτικότητα και ηγετική θέση στην αγορά του μέλλοντος.

