430 ανακαινισμένα σχολεία υποδέχθηκαν χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα

430 ανακαινισμένα σχολεία υποδέχθηκαν χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα
Έμπρακτη στήριξη της Παιδείας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας επισκέφθηκαν σήμερα οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, είναι ένα από τα 430 σχολεία που αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ο πρόεδρος της ΕΕΤ είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του σχολείου καθώς και να συνομιλήσουν με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι Διοικήσεις των τεσσάρων τραπεζών υπογράμμισαν την ισχυρή δέσμευσή τους να παραμείνουν αρωγοί της Πολιτείας για τη στήριξη της Παιδείας, με την επέκταση της συνεισφοράς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Με την αρχική δωρεά των 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες, πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι εργασίες που ενίσχυσαν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική σε 430 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τα σχολεία αυτά είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση του εμβληματικού προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank , Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: “Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βρισκόμαστε ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σε ένα από τα 430 σχολεία που ανακαινίστηκαν με τη δωρεά των 4 μεγάλων τραπεζών. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι η πρόοδος χτίζεται “Μαζί” με την κοινωνία και αυτή η πρόοδος ξεκινά εδώ, από τις αίθουσες των παιδιών μας.”

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας σημείωσε : "Η Eurobank και οι εργαζόμενοί της είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ανακαίνιση των σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Συγχρόνως, ανακαινίζουμε και το εμβληματικό για τον Ελληνισμό Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Σε καλύτερα σχολεία χτίζεται ένα καλύτερο αύριο."

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε: «Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα. Ανακαινίζουμε χιλιάδες σχολεία, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών μας. Τι καλύτερο!»»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε: « Στην Πειραιώς πιστεύουμε στη δύναμη της Παιδείας. Με το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” στηρίζουμε έμπρακτα το μέλλον της νέας γενιάς.

Παράλληλα διευρύνουμε τις δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας που πραγματοποιούμε μέσω του προγράμματος EQUALL, ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.»
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν το αύριο. Να το κάνουν καλύτερο. Είμαστε σταθερά δίπλα τους.»

Οι τέσσερις δωρήτριες τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς έχουν ανακοινώσει επιπλέον συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ φέτος, διευρύνοντας στα 200 εκατ. ευρώ τη συνολική χρηματοδότηση του Προγράμματος από τις τράπεζες στη διετία 2024-2025.

Περαιτέρω , έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές για τα έτη 2026 – 2027, συνεκτιμώντας τις συνθήκες και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων ESG των τραπεζών, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, προσβάσιμου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές. Μέσα από τη συνεργασία με την Πολιτεία, οι τέσσερις τράπεζες συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και επενδύοντας στο μέλλον της νέας γενιάς.

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχολεία: Παράπονα για τα άγονα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών στην Αττική

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο: Πού θα βρεθούν Μητσοτάκης, Τασούλας και Ζαχαράκη

Σχολεία: Καθημερινές στάσεις εργασίας ανακοίνωσαν δάσκαλοι και καθηγητές

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

