Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ χαρίζει επική εμπειρία ζωής: O μεγάλος νικητής ταξιδεύει στο Τόκιο στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ χαρίζει επική εμπειρία ζωής: O μεγάλος νικητής ταξιδεύει στο Τόκιο στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου
Ένας τυχερός νικητής ταξιδεύει στο Τόκιο μέσα από τον διαγωνισμό ΖΑΓΟΡΙ «Κάνε το παιχνίδι σου έξω», για να ζήσει από κοντά την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ γιορτάζει τη συμμετοχή του κορυφαίου αθλητή Μίλτου Τεντόγλου με ένα μοναδικό δώρο: προσφέρει σε έναν τυχερό νικητή την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Τόκιο, να βρεθεί δίπλα στον Μίλτο και να τον στηρίξει στη μεγάλη του προσπάθεια.

Το ταξίδι στην Ιαπωνία, με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του διαγωνισμού «Κάνε το παιχνίδι σου έξω», αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που υπογραμμίζει τη σημασία του να «κάνουμε το παιχνίδι μας έξω», να μοιραζόμαστε την ίδια ενέργεια και την ίδια έμπνευση για τον πρωταθλητισμό. Ο μεγάλος νικητής που αναδείχθηκε από την κλήρωση -ο οποίος δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Μίλτου και πιστός καταναλωτής ΖΑΓΟΡΙ- θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον παλμό και την ένταση των αγώνων.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρίσκεται στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου για μια ακόμη φορά! Θέλοντας να γιορτάσουμε και να στηρίξουμε έμπρακτα τη συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα αθλητή, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους καταναλωτές μας, μέσα από τις συλλεκτικές συσκευασίες μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το καταφέραμε και ένας τυχερός, μαζί με ένα συνοδό, θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Τόκιο και να ζήσει από κοντά την προσπάθεια του Μίλτου, στην πόλη των manga που τόσο αγαπά, ζωντανεύοντας το όνειρο κάθε αθλητικού και πολιτιστικού λάτρη!», δήλωσε ο Δημήτρης Στεφανάκης, Senior Brand Manager του Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ.

Το παιχνίδι όμως δεν σταματά εδώ! Μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με πλούσια δώρα, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους τυχερούς την ευκαιρία να «κάνουν το παιχνίδι τους έξω».

Μην χάνεις χρόνο, σκάναρε το QR που θα βρεις στις συλλεκτικές συσκευασίες ΖΑΓΟΡΙ και πάρε μέρος τώρα! ! Μπορεί εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής που θα κερδίσει μοναδικά δώρα!

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

