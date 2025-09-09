Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ χαρίζει επική εμπειρία ζωής: O μεγάλος νικητής ταξιδεύει στο Τόκιο στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου

Ένας τυχερός νικητής ταξιδεύει στο Τόκιο μέσα από τον διαγωνισμό ΖΑΓΟΡΙ «Κάνε το παιχνίδι σου έξω», για να ζήσει από κοντά την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ γιορτάζει τη συμμετοχή του κορυφαίου αθλητή Μίλτου Τεντόγλου με ένα μοναδικό δώρο: προσφέρει σε έναν τυχερό νικητή την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Τόκιο, να βρεθεί δίπλα στον Μίλτο και να τον στηρίξει στη μεγάλη του προσπάθεια.

Το ταξίδι στην Ιαπωνία, με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του διαγωνισμού «Κάνε το παιχνίδι σου έξω», αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που υπογραμμίζει τη σημασία του να «κάνουμε το παιχνίδι μας έξω», να μοιραζόμαστε την ίδια ενέργεια και την ίδια έμπνευση για τον πρωταθλητισμό. Ο μεγάλος νικητής που αναδείχθηκε από την κλήρωση -ο οποίος δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Μίλτου και πιστός καταναλωτής ΖΑΓΟΡΙ- θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον παλμό και την ένταση των αγώνων.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρίσκεται στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου για μια ακόμη φορά! Θέλοντας να γιορτάσουμε και να στηρίξουμε έμπρακτα τη συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα αθλητή, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους καταναλωτές μας, μέσα από τις συλλεκτικές συσκευασίες μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το καταφέραμε και ένας τυχερός, μαζί με ένα συνοδό, θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Τόκιο και να ζήσει από κοντά την προσπάθεια του Μίλτου, στην πόλη των manga που τόσο αγαπά, ζωντανεύοντας το όνειρο κάθε αθλητικού και πολιτιστικού λάτρη!», δήλωσε ο Δημήτρης Στεφανάκης, Senior Brand Manager του Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ.

Το παιχνίδι όμως δεν σταματά εδώ! Μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με πλούσια δώρα, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους τυχερούς την ευκαιρία να «κάνουν το παιχνίδι τους έξω».

Μην χάνεις χρόνο, σκάναρε το QR που θα βρεις στις συλλεκτικές συσκευασίες ΖΑΓΟΡΙ και πάρε μέρος τώρα! ! Μπορεί εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής που θα κερδίσει μοναδικά δώρα!