Οι κάτοικοι των ορεινών οικισμών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, καθώς οι αρκούδες συχνά πλησιάζουν τα χωριά αναζητώντας τροφή.

Ένας ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έπειτα από νέα επίθεση αρκούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο ζώο εισέβαλε στην αυλή του σπιτιού του αναζητώντας φρούτα κι επιτέθηκε στον άνδρα.

Συγχωριανοί που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν και τον βρήκαν αιμόφυρτο, ενώ άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι παρατηρείται αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά.

Παρότι οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συχνές, το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.