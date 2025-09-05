Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: νέα υπηρεσία του 1555

Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: νέα υπηρεσία του 1555
Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, με στόχο -πάντοτε- την άμεση και «ανθρώπινη» εξυπηρέτηση.

Ένα σημαντικό ορόσημο στον τρόπο που ο πολίτης εξυπηρετείται και ενημερώνεται από το κράτος, είναι γεγονός: η ψηφιακή εξυπηρέτηση του 1555, του τετραψήφιου αριθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επεκτείνεται με στόχο την συμπερίληψη. Η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα όλων.

Επισήμως πλέον, πολίτες με προβλήματα ακοής έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται στην ελληνική νοηματική γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, με στόχο -πάντοτε- την άμεση και «ανθρώπινη» εξυπηρέτηση.

Ο πολίτης που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, εισέρχεται στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση του 1555, επιλέγει το πεδίο «Αίτημα ραντεβού βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα» και οδηγείται στη σελίδα σύνδεσης με τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet.

Αφού συνδεθεί, επιλέγει τουλάχιστον 2 διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες για ραντεβού. Αμέσως μετά επιλέγει τον Φορέα και τη θεματολογία και λαμβάνει στην ηλεκτρονική διέυθυνση που έχει δηλώσει την επιβεβαίωση του ραντεβού του, μαζί με τον σύνδεσμο που θα χρησιμοποιήσει για την είσοδο στο περιβάλλον βιντεοκλήσης.

Την ημέρα του ραντεβού, ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10 λεπτά πριν από την ώρα του ραντεβού και έως 10 λεπτά μετά, ενώ η βιντεοκλήση δεν καταγράφεται.

Η υπηρεσία είναι στη διάθεση των πολιτών Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 και δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών.

Δείτε περισσότερα για την υπηρεσία 1555 εδώ

https://1555.gov.gr/vinteoklisi-stin-noimatiki/

Στον αέρα βρίσκεται και η καμπάνια επικοινωνίας για τη νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης του 1555 μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα για τους πολίτες με προβλήματα ακοής. Με κεντρικό μήνυμα «Γιατί η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα και σε αυτήν είμαστε όλοι ίσοι.» και με ειδικά διαμορφωμένο περιεχόμενο ανά μέσο, η καμπάνια τρέχει σε Τηλεόραση, Τύπο, Websites & Social Media και Ραδιόφωνο.

Η καμπάνια επιτυγχάνει έναν τριπλό στόχο: να ενημερώσει για τη νέα υπηρεσία, να δείξει την ευκολία της αξιοποίησής της και ταυτόχρονα να προβάλει την ομαλή και οργανική ένταξή της στην καθημερινότητα των πολιτών με προβλήματα ακοής. Χωρίς μουσική και ευφάνταστα ηχητικά εφέ και κρατώντας μονάχα τους φυσικούς ήχους ενός γραφείου, η καμπάνια αναδεικνύει ως πρωταγωνίστρια την ίδια τη νοηματική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό μιλά απευθείας στο κοινό – στόχος, αλλά και μας εξοικειώνει με την πραγματικότητα των πολιτών με προβλήματα ακοής, στηρίζοντας έτσι το κεντρικό μήνυμα: «Γιατί η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα και σε αυτήν είμαστε όλοι ίσοι.»

Δείτε το video εδώ:

{https://youtu.be/45PAY9RM1cc?si=jJsBGp6ev0LjuSaB}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Υπουργείο Εργασίας: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω του 1555 (Βίντεο)

Υπουργείο Εργασίας: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω του 1555 (Βίντεο)

Ελλάδα
Ασφαλιστική ικανότητα: 6 ερωτήσεις και απαντήσεις – Αναλυτικά όσα ισχύουν

Ασφαλιστική ικανότητα: 6 ερωτήσεις και απαντήσεις – Αναλυτικά όσα ισχύουν

Οικονομία
Σοφία Ρομπόλη: Αποθεώθηκε στα social η διερμηνέας της νοηματικής

Σοφία Ρομπόλη: Αποθεώθηκε στα social η διερμηνέας της νοηματικής

Life
Θέατρο στη Στέγη: Το «Οξυγόνο» ανασαίνει και στη νοηματική - Προσβάσιμες παραστάσεις και εργαστήριο

Θέατρο στη Στέγη: Το «Οξυγόνο» ανασαίνει και στη νοηματική - Προσβάσιμες παραστάσεις και εργαστήριο

Entertainment

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr