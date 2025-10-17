Η εν λόγω πρωτοβουλία απευθύνεται σε πολίτες με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και η κατανόηση των λειτουργικών κειμένων.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Μητρόπολη Δημητριάδος. Την προσεχή Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, θα τελεστεί για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Η εν λόγω πρωτοβουλία απευθύνεται σε πολίτες με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και η κατανόηση των λειτουργικών κειμένων.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από τις 10.15 έως τις 11.15 π.μ.

Την διερμηνεία θα κάνει η επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διερμηνέας, Γαλήνη Σαπουντζάκη.

«Καλούνται οι αδελφοί μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, να προσέλθουν στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου, για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία και να προσέλθουν στο Ποτήριο της Ζωής», αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού.