ΟΠΑΠ: Στα 1,152 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2025 - Προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 398,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,6%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 1,152 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Μετά τις εισφορές, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια διαμορφώθηκαν σε 787,9 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 6,5%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 398,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 324,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 6,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 239,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, οι καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 327,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,2%. Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 302,9 εκατ. ευρώ, έναντι 324 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το περιθώριο EBITDA επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών παρέμεινε σταθερό στο 34,6%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους μετά φόρων σε σχέση με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών ανήλθε σε 20,2%.

Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 172,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 21,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 0,20. Ο συνολικός δανεισμός σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 121,7%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2025 ανέφερε τα εξής: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν ένα ακόμη δυναμικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση ακαθάριστων εσόδων ύψους 4,7% ετησίως, παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο διατήρησε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και επιδόσεων, χάρη σε μια ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο. Επιπλέον, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot, που υποστηρίχθηκε από μια νέα εκστρατεία επικοινωνίας. Οι παράγοντες αυτοί είχαν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην κίνηση στο retail δίκτυο και σε όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών. Επίσης, για άλλο ένα τρίμηνο, ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψαν οι δραστηριότητες iGaming, που υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών, της εμπειρίας των πελατών και των προγραμμάτων loyalty. Συνολικά, τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, καθώς και την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της δέσμευσής μας για ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προμέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους του για τη χρήση του 2025. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ESG δεσμεύσεις μας και να δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας».