ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος και νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέος πρόεδρος στην ΕΤΑΔ.

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε τον διορισμό νέου Προέδρου και νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Πολίτης, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Παράλληλα, στο Διοικητικό Συμβούλιο εντάσσεται ο Ιωάννης Κωστόπουλος, έμπειρο στέλεχος με μακρά πορεία σε θέσεις ευθύνης μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων, ενώ ανανεώθηκε η θητεία της Άννας Σαΐπη.

Το Υπερταμείο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στα απερχόμενα μέλη για το σημαντικό έργο τους, καλωσόρισε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ευχήθηκε μια παραγωγική θητεία έως τις 30 Αυγούστου 2028.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ έχει ως εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. και Μη Εκτελεστικό Μέλος ο Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος η Ηρώ Χατζηγεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου η Άννα Σαΐπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ο Ιωάννης Κωστόπουλος, καθώς και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη Μαρία Ιωαννίδου, Μάρθα Καββαθά και Ανθή Τροκούδη.

Ο Δημήτρης Πολίτης διαθέτει πολυετή σταδιοδρομία σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στην HSBC, την Credit Suisse και την EFG Bank. Την περίοδο 2021–2024 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με έσοδα που ξεπέρασαν τα 5,5 δισ. ευρώ.

Ο Ιωάννης Κωστόπουλος, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ και της Petrola SA, ενώ έχει υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες όπως Johnson & Johnson, Diageo/Metaxa, Procter & Gamble, Chase Manhattan Bank και Booz Allen & Hamilton. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και Πρόεδρος της Austriacard AG.