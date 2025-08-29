Συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus

Έναρξη μιας νέας εποχής για τον τραπεζικό κλάδο της χώρας.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων για τη συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών της στην Κύπρο, της Hellenic Bank Public Company Limited και της Eurobank Κύπρου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον τραπεζικό κλάδο της χώρας.

Σύμφωνα με τον κυπριακό περί Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο του 1997, την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα.

Με τη συγχώνευση, δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες του, ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας σε Eurobank Limited.

Η νέα επωνυμία εκφράζει το κοινό όραμα, τη δυναμική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Eurobank, αντανακλώντας τη στρατηγική του ενοποιημένου οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και πελατοκεντρική προσέγγιση.