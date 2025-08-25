LIDL: Ανακαλούν προϊόν που πωλήθηκε στα σούπερ μάρκετ, πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές

Η ανακοίνωση ανάκλησης των LIDL για ακατάλληλο προϊόν, τι πρέπει να κάνετε αν το έχετε στην κατοχή σας.

Τα σούπερ μάρκετ LIDL Ελλάς ανακαλούν ακατάλληλο προϊόν που πωλήθηκε στα καταστήματά τους το περασμένο διάστημα ζητώντας από τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν ώστε να αποζημιωθούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό ότι «Η εταιρεία OWIM GmbH & Co. KG ενημερώνει για ανάκληση του προϊόντος Parkside Μετρητής αποστάσεων leiser με κωδικό προϊόντος IAN 470757_2407 (δείτε την πινακίδα στο πίσω μέρος του προϊόντος).

LIDL: Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλείται - Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή, η εταιρεία OWIM GmbH & Co. KG προχωρά σε προληπτική ανάκληση του προϊόντος Parkside Μετρητής αποστάσεων leiser με κωδικό προϊόντος ΙΑΝ 470757_2407 (δείτε την πινακίδα στο πίσω μέρος του προϊόντος). Όπως μας ενημέρωσε ο προμηθευτής μας , OWIM GmbΗ Co. KG, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η ισχύς του λέιζερ του προϊόντος με κωδικό ΙΑΝ 470757_2407 να είναι πολύ υψηλή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οφθαλμική βλάβη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης. Ως εκ τούτου, η εταιρεία OWIM GmbH Co. KG, παρακαλεί όλους τους καταναλωτές να λάβουν σοβαρά υπόψιν την ανάκληση και να διακόψουν άμεσα τη χρήση του εν λόγω προϊόντος.

Το προϊόν Parkside Μετρητής αποστάσεων leiser με κωδικό ΙΑΝ 470757_2407 (δείτε την πινακίδα στο πίσω μέρος του προϊόντος) πωλήθηκε από την LIDL HELLAS στις 16/06/2025 και μπορεί να επιστραφεί σε οποιοδήποτε κατάστημά μας, με το τίμημα της αγοράς να επιστρέφεται, ακόμη και χωρίς την απόδειξη αγοράς. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το προϊόν Parkside Μετρητής αποστάσεων leiser με κωδικό ΙΑΝ 470757_2407 (δείτε την πινακίδα στο πίσω μέρος του προϊόντος). Άλλα προϊόντα της μάρκας Parkside δεν επηρεάζονται από αυτή την ανάκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας. Εάν γνωρίζετε κάποιον άλλον που επηρεάζεται από την ανάκληση, παρακαλούμε να του μεταφέρεται αυτές τις πληροφορίες. Η εταιρεία OWIM GmbH & Co. KG ζητά συγγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε.»