Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Τα Public στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Τα Public στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των οικογενειών που έχασαν μέρος του βασικού τους εξοπλισμού, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πιο γρήγορα την καθημερινότητά τους.

Με αίσθημα αλληλεγγύης προς τις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται, τα Public ανακοινώνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των οικογενειών που έχασαν μέρος του βασικού τους εξοπλισμού, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πιο γρήγορα την καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται ειδική έκπτωση 30% σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων* που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός νοικοκυριού, όπως:

  • Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης)
  • Μικροσυσκευές (σκούπες, σίδερα, τοστιέρες, μίξερ, καφετιέρες)
  • Τεχνολογικά προϊόντα (τηλεοράσεις, υπολογιστές, smartphones, tablets) αλλά και
  • Σχολικά Είδη, Παιχνίδια, Βιβλία και Γραφική Ύλη

Για την απόκτηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προσκομίσουν το φύλλο πιστοποίησης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητάς τους, σε οποιοδήποτε κατάστημα Public και “Public + home” από τις 22/8 έως τις 31/10. Για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210 818 1333 για πληροφορίες και παραγγελίες.

Παράλληλα, τα Public Κύπρου, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, κινητοποιήθηκαν άμεσα για την υποστήριξη των κατοίκων των πληγεισών περιοχών, παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζεται έμπρακτα η δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών.

**Όροι και προϋποθέσεις: Εξαιρείται η Apple, το Sony PS5, οι προπληρωμένες κάρτες και τα βιβλία που υπάγονται στο νόμο ενιαίας τιμής. Η προσφορά ισχύει για ένα μοναδικό συνολικό δελτίο αγορών χωρίς όριο αξίας. Για αγορές μεγάλων οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών και τεχνολογίας ισχύει ένα τεμάχιο ανά προϊόν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Public Group: Επιταχύνει με διψήφια αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και δυναμική επέκταση του δικτύου καταστημάτων

Public Group: Επιταχύνει με διψήφια αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και δυναμική επέκταση του δικτύου καταστημάτων

Επιχειρήσεις
Public: Νέο Κλιματιστικό χωρίς άγχος και 4πλό όφελος

Public: Νέο Κλιματιστικό χωρίς άγχος και 4πλό όφελος

Επιχειρήσεις
Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Public Group: Νέος CEO ο Δημήτρης Γαλάνης

Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Public Group: Νέος CEO ο Δημήτρης Γαλάνης

Επιχειρήσεις
Public Group: Επενδύσεις &amp; ανάπτυξη για τα Public με δύο νέα μεγάλα «Public + home» καταστήματα σε Ίλιον και Ηράκλειο Κρήτης

Public Group: Επενδύσεις & ανάπτυξη για τα Public με δύο νέα μεγάλα «Public + home» καταστήματα σε Ίλιον και Ηράκλειο Κρήτης

Επιχειρήσεις

NETWORK

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

healthstat.gr
Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr