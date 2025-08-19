Games
«Πράσινο φως» στην μεγάλη επένδυση του Σκλαβενίτη

Προχωρά η τεράστια επένδυση της εταιρείας Σκλαβενίτης στο Ελαιώνα.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης προχωρά σε επένδυση μεγάλης κλίμακας στον Ελαιώνα, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναδιαμόρφωση του πρώην εργοστασίου της Πίτσος. Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 52 στρέμματα και πρόκειται να μετατραπεί σε εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο με νέες χρήσεις.

Η Σκλαβενίτης διαθέτει σήμερα 541 καταστήματα, 4 κέντρα διανομής παραγγελιών eMarket και 7 κέντρα διανομής στην Ελλάδα.

Η επένδυση στον Ελαιώνα σηματοδοτεί την αξιοποίηση μίας έκτασης με μακρά βιομηχανική ιστορία και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη νέων υποδομών και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα δημιουργηθεί διώροφη υπεραγορά, χώροι εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοποι, καθώς και ένας πολυχώρος – κεντρική αγορά που θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, εκθέσεις και δρώμενα. Η δόμηση θα ξεπεράσει τα 47.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ θα υπάρχουν 788 θέσεις στάθμευσης. Η ολοκλήρωση της επένδυσης τοποθετείται στο τέλος του 2026.

Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ. Η Σκλαβενίτης απέκτησε το ακίνητο της Πίτσος έναντι περίπου 26 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο τριετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει νέες παραγωγικές μονάδες και κέντρα logistics μεγάλης κλίμακας.

