Την επιστροφή 1,09 εκατ. ευρώ ζητά το Δημόσιο από την ΑΦΟΙ Καρυπίδη

Μετά την ακύρωση της ένταξης της ΑΦΟΙ Καρυπίδη σε πρόγραμμα επιχορήγησης για επενδυτικό σχέδιο.

Την επιστροφή ποσού ύψους 1,09 εκατ. ευρώ ζητά το Δημόσιο από την εταιρεία «ΑΦΟΙ Καρυπίδη Α.Ε. Επεξεργασίας Ξύλου», μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της σε καθεστώς ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου.

Η εταιρεία είχε ενταχθεί το 2011 σε πρόγραμμα επιχορήγησης για επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 3,19 εκατ. ευρώ, με εγκεκριμένη δημόσια ενίσχυση 1,27 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ακύρωσε την υπαγωγή, καθώς η επιχείρηση δεν υπέβαλε το προβλεπόμενο αίτημα για πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του έργου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Απριλίου 2024.

Ως αποτέλεσμα, οι ενισχύσεις που είχαν δοθεί κρίθηκαν αχρεωστήτως καταβληθείσες και το Υπουργείο ζητά την επιστροφή τους, με τόκους. Το τελικό ποσό ανέρχεται σε 1,09 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αφορά επένδυση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου στη θέση Αγγελοχωρίου - Ζερβοχωρίου, στον Δήμο Ειρηνούπολης Ημαθίας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, για την ανάκληση δεν απαιτήθηκε ούτε γνωμοδότηση επιτροπής ούτε προηγούμενη ακρόαση της εταιρείας, βάσει των νέων διατάξεων του νόμου 5218/2025.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυστηρότερων ελέγχων που εφαρμόζει το υπουργείο Ανάπτυξης για να διασφαλίσει ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις κατευθύνονται σε έργα που πράγματι ολοκληρώνονται και συμβάλλουν στην οικονομία.