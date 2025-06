Metlen: Προαιρετική δημόσια πρόταση, με στόχο την είσοδο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

H επιλογή ανταλλαγής των τίτλων και η τιμή εξαγοράς.

Η Metlen Energy & Metals PLC, αγγλική δημόσια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, υπέβαλε σήμερα δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της ελληνικής Metlen Energy & Metals Α.Ε., τις οποίες δεν κατείχε ήδη, άμεσα ή έμμεσα. Η πρόταση έχει τη μορφή ανταλλαγής: για κάθε μία μετοχή της Metlen Α.Ε. αντιστοιχεί μία νέα μετοχή της Metlen PLC, εκδοθείσα σε ευρώ, βάσει των διατάξεων του ελληνικού Νόμου 3461/2006.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενοποίηση του Ομίλου Metlen υπό μια νέα μητρική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας ωστόσο τον επιχειρησιακό του πυρήνα στην Ελλάδα. Παρά την αλλαγή στη δομή, ο Όμιλος δεν μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδας και θα συνεχίσει να διατηρεί τις παραγωγικές μονάδες, τις επενδύσεις και το ανθρώπινο δυναμικό του στη χώρα. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, σχεδιάστηκε και η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της διαπραγμάτευσης στην ελληνική αγορά.

Με τη δημόσια πρόταση, επιδιώκεται η ένταξη των μετοχών της νέας εταιρείας στην κατηγορία “equity shares (commercial companies)” της επίσημης λίστας της βρετανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς και η διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Ταυτόχρονα, η Metlen PLC υπέβαλε αίτηση για να εισαγάγει και στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. το σύνολο των μετοχών της, διατηρώντας διπλή παρουσία σε Λονδίνο και Αθήνα.

Με τη συναλλαγή αυτή, η Metlen επιδιώκει να αντικατοπτρίσει πιο ουσιαστικά το διεθνές της αποτύπωμα, να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά της στις ξένες αγορές, να μεταβεί σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας και να διευκολύνει την πρόσβαση σε κεφάλαια και επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Η παρουσία στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ευρώπης σε όρους εμπορευσιμότητας, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον επενδυτών και τη διαφάνεια για τους μετόχους. Παράλληλα, διευκολύνει τη μελλοντική ένταξη των μετοχών της Metlen στο δείκτη FTSE UK, γεγονός που θα προσέλκυε επιπλέον θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η Metlen PLC δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης συναλλαγής και δεν διέθετε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα ή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από εκείνα που σχετίζονταν με την εξαγορά.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd, που ελέγχονταν από τον ίδιο, δεσμεύτηκαν εγγράφως ότι θα προσφέρουν στη δημόσια πρόταση όλες τις μετοχές της Metlen Α.Ε. που κατέχουν, ποσοστό περίπου 21,6% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια στάση θα τηρήσει και η Fairfax Financial Holdings Limited, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, κατέχει το 6,4% των μετοχών της εισηγμένης, δηλώνοντας ότι θα συμμετείχε στην πρόταση για όλες τις μετοχές που θα κατείχε μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

Η δημόσια πρόταση της Metlen PLC αφορά συγκεκριμένα 112.208.378 μετοχές της Metlen Α.Ε., ήτοι το 78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτό διαμορφώνεται στις 25 Ιουνίου 2025.

Εφόσον, με τη λήξη της περιόδου αποδοχής, η Metlen PLC συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ελληνικής Metlen Α.Ε., ενεργοποιούνταν το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out), δηλαδή η δυνατότητα να απαιτήσει τη μεταβίβαση και των υπολοίπων μετοχών από τους μετόχους που δεν συμμετείχαν στην πρόταση. Παράλληλα, δίνει στους μη συμμετέχοντες μετόχους το δικαίωμα εξόδου εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης.

Το αντάλλαγμα για κάθε μετοχή μπορεί να είναι είτε μία νέα μετοχή της Metlen PLC είτε μετρητά ύψους €39,62, ποσό που αντιστοιχεί στη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Metlen Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τους έξι μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης. Το τίμημα αυτό πληροί τις προϋποθέσεις περί δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος, αφού δεν υπήρξε καμία συναλλαγή σε υψηλότερη τιμή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.