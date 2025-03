Alpha Bank: Αποχώρηση Φιλάρετου - Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο κ. Φιλάρετος υπηρέτησε την Alpha Bank για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στρατηγική και επιχειρησιακή της ανάπτυξη.

Τη νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E., καθώς και της 100% θυγατρικής της, Alpha Bank A.E., ανακοίνωσε η τράπεζα, επισημαίνοντας τις αλλαγές που επέρχονται στη διοικητική της ομάδα.

Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 5 Μαρτίου 2025, ο Σπύρος Φιλάρετος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Τράπεζα, υποβάλλοντας παράλληλα την παραίτησή του από το συγκεκριμένο όργανο. Ο κ. Φιλάρετος υπηρέτησε την Alpha Bank για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στρατηγική και επιχειρησιακή της ανάπτυξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, εξέφρασε την εκτίμησή του για την πολυετή προσφορά του κ. Φιλάρετου, τονίζοντας πως υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της πορείας της Τράπεζας. «Ο Σπύρος Φιλάρετος υπηρέτησε την Τράπεζα με εξαιρετικό ζήλο και αφοσίωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε κάθε τομέα στον οποίο εργάστηκε. Κατά τη διάρκεια των 40 ετών της πορείας του, αποτέλεσε δάσκαλο αξιών και ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή κάθε δύσκολης μάχης, δίνοντας προτεραιότητα στο συλλογικό καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με ισχύ από τις 5 Μαρτίου 2025, η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:

• Βασίλης Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη:

• Λούης Παπαγαρυφάλλου, Deputy Chief Executive Officer

• Στέφανος Ανδρονικάκης, Chief Risk Officer

• Ιάκωβος Εμίρης, Chief of Wholesale Banking

• Ιωάννης Πάσσας, Chief of Retail Banking

• Νικόλαος Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel

• Σωτήριος Μυτιληναίος, Chief Operating Officer

• Φοίβος Μελίσσας, Chief Human Resources Officer

• Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer

• Βασίλειος Κοσμάς, Chief Financial Officer