Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα και τι ώρα κλείνουν

Έτσι οι πολίτες σε όλη την επικράτεια, όπως τονίζεται και στην χτεσινή τους ανακοίνωση, θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα των LIDL και να αναζητήσουν το κατάστημα που τους ενδιαφέρει αλλά και το ωράριο λειτουργίας του.

Πάντως με μία απλή αναζήτηση, τα σούπερ μάρκετ LIDL που είναι σήμερα ανοιχτά, λειτουργούν με το καθημερινό τους ωράριο. Δηλαδή 07:45 με 21:00.

Συνεπώς, μέχρι τις 9 το βράδυ θα μπορούν οι πολίτες να ψωνίζουν από επιλεγμένα σούπερ μάρκετ LIDL, ή από μικρά σούπερ μάρκετ όπως τα OK market αλλά και άλλα shop & go μεγάλων σούπερ μάρκετ όπως του AB Βασιλόπουλου και του My Market.

Ο Σκλαβενίτης ούτε σήμερα «έσπασε» την παράδοση που τον θέλει να μην ανοίγει αργίες και Κυριακές εκτός από το κατάστηματα στο εκπτωτικό Smart Park.