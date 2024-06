Η Eurobank συγκαταλέγεται στη λίστα Europe’s Climate Leaders των Financial Times.

Η διεθνούς κύρους εφημερίδα συμπεριέλαβε την ελληνική τράπεζα ανάμεσα στις εταιρείες που ξεχωρίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τις επιδόσεις τους αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά, οι Financial Times δημοσιοποίησαν έναν κατάλογο με τις 600 εταιρείες με έδρα την Ευρώπη, οι οποίες έχουν ετήσια έσοδα τουλάχιστον €40 εκατομμυρίων το 2022. Αυτές οι εταιρείες έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και έχουν αναλάβει περαιτέρω δεσμεύσεις σχετικά με το κλίμα.

Οι αναλυτές αξιολόγησαν τις εταιρείες αναφορικά με τη διαφάνεια υποβολής εκθέσεων Scope 1 και Scope 2 για την περίοδο 2017-2022, την ετήσια μείωση της έντασης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 3% κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2017-2022, τη βαθμολογία CDP και τη διαφάνεια στις εκθέσεις εκπομπών Scope 3.

Η συμμετοχή της Eurobank στη λίστα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες για τις πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος επισφραγίζει τη δέσμευση της Τράπεζας για ανάληψη δράσεων που προωθούν αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα, με στόχο τη συλλογική ευημερία.

Η Eurobank υλοποιεί ένα πλέγμα δράσεων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνούς κύρους αξιολογήσεις. Αυτές οι αξιολογήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διοικητικής επίδοσής της, την αναβάθμιση των σχετικών γνωστοποιήσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις πρακτικές της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2023 η Τράπεζα επέδειξε αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε σύγκριση με το 2022 σε σημαντικές αξιολογήσεις βιωσιμότητας, όπως στο CDP όπου βελτιώθηκε κατά δύο βαθμίδες, από D σε B.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που έχει λάβει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη σημαντική διάκριση “The Best Bank for Sustainable Finance in Greece for 2024”, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, το οποίο την κατατάσσει μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.