Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και σε μια (παγκόσμια) αγορά που δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες, όλο και περισσότερες νέες και νέοι αναζητούν νέους επαγγελματικούς δρόμους και «πυροδοτούν» μέσα τους το επιχειρηματικό τους πνεύμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά υποσχόμενες εταιρείες «ξεπρόβαλλαν» στον εγχώριο επιχειρηματικό στίβο κι έδωσαν αγώνα για να γίνουν «ιστορίες επιτυχίας». Είδαμε επιχειρηματικές ιδέες και πρωτοβουλίες να ξεχωρίζουν, ειδικά από νέους ανθρώπους, που συχνά χωρίς μεγάλα κεφάλαια αλλά με όραμα, φιλοδοξία, προσήλωση και επιμονή, προσπαθούν να γράψουν το δικό τους success story.

Τέτοιες προσπάθειες νέων επιχειρηματιών, με ανησυχο πνεύμα, που τόλμησαν να μετουσιώσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιχειρήσεις, έρχεται να «ενδυναμώσει» ο κορυφαίος θεσμός «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου», ο οποίος μέχρι σήμερα, έχει βραβεύσει και έχει ενισχύσει οικονομικά 43 επιχειρήσεις. Φέτος, ο κορυφαίος θεσμός των «Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου», που διοργανώνει για 14η χρονιά ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (www.easygroup.com.gr) και του Stelios Philanthropic Foundation www.steliosfoundation.gr, επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά, για να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου» απευθύνονται αποκλειστικά:

σε επιχειρηματίες μέχρι 40 χρόνων (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1983 ή μετέπειτα), σε όσες ή όσους έχουν ιδρύσει ελληνική εταιρεία και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 20.000 ευρώ το χρόνο, σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας κατέχει τουλάχιστον το 50% της επιχείρησης. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Βραβεία 100.000 ευρώ

Η συνολική αξία των επάθλων στα 14α «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου» είναι 100.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, νέες και νέοι επιχειρηματίες θα βραβευτούν για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και θα ενισχυθούν οικονομικά ως εξής: Ο πρώτος νικητής θα λάβει 50.000 ευρώ, ο δεύτερος 30.000 ευρώ και ο τρίτος 20.000 ευρώ. Με τη φετινή διοργάνωση, τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηϊωάννου» θα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των 1.130.000 ευρώ.

Έως τις 4 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η προθεσμία αιτήσεων για τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηϊωάννου» είναι έως και τις 4 Αυγούστου 2023.Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά online, μέσα από τη σελίδα του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου: https://steliosfoundation.gr/vraveia-epicheirimatikotitas/. Οι υποψήφιοι καλούνται να «κατεβάσουν» από εκεί τη σχετική φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αναφέροντας «STELIOS AWARDS FOR YOUNG ENTREPRENEURS» στο θέμα του e-mail.

Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι νικητές έχουν την ευκαιρία -αλλά όχι την υποχρέωση- να γίνουν μέλη της easy family of brands. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στην Τελετή Απονομής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Η τελετή απονομής σε έναν εμβληματικό χώρο

Η τελετή απονομής των «Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου» θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε ιστορικό αναπαλαιωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδρύματος στην καρδιά της Πλάκας, στην Αθήνα, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023. Πρόκειται για έναν εμβληματικό χώρο, το νέο ακίνητο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηϊωάννου με την ονομασία «Stelios Foundation Conference Hall» (Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου) που βρίσκεται στην στην οδό Κυδαθηναίων 22.

Η ιστορία των «Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου»

Από το 2008, και με μια μικρή παύση τα έτη 2020 και 2021 λόγω πανδημίας, τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου» έχουν καθιερωθεί ως ένας σημαντικός για την ελληνική επιχειρηματικότητα - θεσμός που ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της Ελλάδας. Εξάλλου, στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν βραβευθεί συνολικά 43 επιχειρήσεις.

Το 2022, το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Μάριος Κωνσταντινίδης ιδιοκτήτης του Paketto, μία εταιρεία με είδη σπιτιού. Τo 2019, το πρώτο βραβείο κέρδισε η Hempoilshop, εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα κλωστικής και βιομηχανικής κάνναβης, η οποία, εκτός από το βραβείο επιλέχθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου ώστε να γίνει μέλος της easy family of brands (https://easyhemp.gr/). Αντίστοιχα, το 2018 μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Ferryhopper, η πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που μέσα από διάφορες λειτουργίες μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Το Ferryhopper εντάχθηκε στο δυναμικό της easy family of brands, δημιουργώντας τη νέα πλατφόρμα http://www.easyferry.com. Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου» και τα κριτήρια συμμετοχής, επισκεφθείτε το https://steliosfoundation.gr/vraveia- epicheirimatikotitas/, αποστείλετε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή καλέστε το +377 9880 1010 (ώρες γραφείου).