Η Volvo αναφέρει ότι η μείωση του κινδύνου τραυματισμού των γυναικών κατά 88% σε σύγκριση με τα μοντέλα της δεκαετίας του 1970 έχει περιορίσει τη διαφορά σε σχέση με τους άνδρες.

Μελέτη που βασίζεται σε δεδομένα από περισσότερες από 50.000 πραγματικές συγκρούσεις εξετάζει την εξέλιξη της ασφάλειας των αυτοκινήτων Volvo και τις διαφορές στον κίνδυνο τραυματισμού γυναικών και ανδρών.

Η εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας στα αυτοκίνητα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά προστατεύουν διαφορετικές ομάδες επιβατών βρίσκονται στο επίκεντρο νέας μελέτης της Volvo Cars. Η έρευνα, η οποία αξιοποιεί δεδομένα από τροχαία ατυχήματα σε διάστημα μεγαλύτερο των 50 ετών, καταγράφει σημαντική μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ενώ εξετάζει κατά πόσο η προστασία που παρέχουν τα οχήματα διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο των επιβατών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η σύγκριση αυτοκινήτων Volvo της περιόδου 2010-2019 με μοντέλα της δεκαετίας του 1970 δείχνει ότι ο συνολικός κίνδυνος τραυματισμού για τους οδηγούς μειώθηκε κατά 79%. Για τις γυναίκες οδηγούς, η αντίστοιχη μείωση ανέρχεται σε 88%, με τον κίνδυνο τραυματισμού να διαμορφώνεται, σύμφωνα με την ανάλυση, σε επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο των ανδρών.

Τα ευρήματα αφορούν τα οχήματα της συγκεκριμένης εταιρείας και δεν αποτελούν συνολική αξιολόγηση της ασφάλειας όλων των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για γυναίκες και άνδρες

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Volvo Cars Safety Centre και επιχειρεί να αποτυπώσει την εξέλιξη της προστασίας των επιβατών μέσα από πραγματικά περιστατικά συγκρούσεων. Βασικό αντικείμενο της ανάλυσης είναι η διαπίστωση ότι οι ανάγκες ασφαλείας δεν είναι ίδιες για όλους, καθώς χαρακτηριστικά όπως το φύλο, το ύψος, το βάρος και ο σωματότυπος μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται οι τραυματισμοί σε ένα τροχαίο.



Η Volvo αναφέρει ότι η μείωση του κινδύνου τραυματισμού των γυναικών κατά 88% σε σύγκριση με τα μοντέλα της δεκαετίας του 1970 έχει περιορίσει τη διαφορά σε σχέση με τους άνδρες. Η διαπίστωση συνδέεται με τις αλλαγές στον σχεδιασμό των οχημάτων και την αξιοποίηση δεδομένων από ατυχήματα κατά την εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας.



Ωστόσο, τα ποσοστά αφορούν τη σύγκριση διαφορετικών χρονικών περιόδων και δεν σημαίνουν ότι ο κίνδυνος τραυματισμού έχει εξαλειφθεί. Η έκβαση ενός τροχαίου εξακολουθεί να εξαρτάται από παράγοντες όπως η ταχύτητα, το είδος της σύγκρουσης, η χρήση ζώνης ασφαλείας και οι συνθήκες του ατυχήματος.

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Η έρευνα σε περισσότερες από 50.000 συγκρούσεις

Για τη μελέτη αξιοποιήθηκαν στοιχεία από περισσότερες από 50.000 πραγματικές συγκρούσεις, στις οποίες ενεπλάκησαν πάνω από 80.000 επιβάτες από το 1970 και μετά. Η ανάλυση περιλαμβάνει διαφορετικά είδη ατυχημάτων, μεταξύ των οποίων μετωπικές, πλευρικές και οπίσθιες συγκρούσεις, εκτροπές από τον δρόμο, ανατροπές, συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ατυχήματα με μεγάλα ζώα και καραμπόλες.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε επιβάτες ηλικίας 13 ετών και άνω που φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Εξετάζει τραυματισμούς μέτριας σοβαρότητας, οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες, όπως κατάγματα και απώλεια συνείδησης, ενώ δεν περιλαμβάνει ελαφρύτερες επιπτώσεις, όπως μώλωπες και πόνο.

Η χρήση δεδομένων από πραγματικά περιστατικά επιτρέπει την εξέταση συνθηκών που δεν αναπαράγονται πάντοτε πλήρως στις τυποποιημένες δοκιμές πρόσκρουσης. Σε αντίθεση με τα ανδρείκελα που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακές δοκιμές, οι πραγματικοί επιβάτες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία σωματικών χαρακτηριστικών, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την έκταση και το είδος των τραυματισμών.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν οι Lotta Jakobsson και Thomas Broberg, από το Volvo Cars Safety Centre. Η εργασία παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο Enhance Safety of Vehicle (ESV) 2026.

Η προστασία των πίσω επιβατών

Η ανάλυση εξετάζει επίσης την εξέλιξη της ασφάλειας για τους επιβάτες που κάθονται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Volvo, οι πίσω επιβάτες που χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας καταγράφουν επίπεδα προστασίας αντίστοιχα με εκείνα των εμπρός επιβατών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα επίπεδα αυτά εμφανίζονται υψηλότερα.

Το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία των συστημάτων προστασίας στα πίσω καθίσματα, τα οποία επί σειρά ετών δεν καλύπτονταν πάντοτε από το ίδιο εύρος κανονιστικών απαιτήσεων και τυποποιημένων δοκιμών με τα εμπρός καθίσματα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα δεδομένα από πραγματικά ατυχήματα αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια εξέλιξης των οχημάτων, από τον αρχικό σχεδιασμό και τις δοκιμές έως την επαλήθευση των συστημάτων ασφαλείας. Παράλληλα, εφαρμόζει το δικό της πρότυπο αξιολόγησης, το Volvo Cars Safety Standard, το οποίο, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει περισσότερα σενάρια συγκρούσεων από εκείνα που προβλέπονται στις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων αξιολογείται με βάση τα δεδομένα των συγκρούσεων και την καταγραφή των τραυματισμών, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την προστασία των επιβατών.

Ανοιχτά δεδομένα για την οδική ασφάλεια

Η Volvo διαθέτει μέρος της έρευνάς της δημόσια μέσω της πρωτοβουλίας Equal Vehicles for All (E.V.A.), η οποία ξεκίνησε το 2019. Μέσω ψηφιακής βιβλιοθήκης, παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 50 χρόνια ερευνητικών δεδομένων, με στόχο την αξιοποίησή τους από άλλους κατασκευαστές, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και αξιολογούνται τα συστήματα ασφαλείας, καθώς και για το κατά πόσο οι δοκιμές λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των επιβατών.

Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης αφορούν την εμπειρία και τα δεδομένα της Volvo Cars και δεν αρκούν από μόνα τους για να εξαχθούν συμπεράσματα για το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αναδεικνύουν, ωστόσο, τη σημασία της μακροχρόνιας συλλογής στοιχείων από πραγματικά τροχαία και της αξιοποίησής τους στον σχεδιασμό οχημάτων, με στόχο τη μείωση των τραυματισμών για διαφορετικές κατηγορίες επιβατών.