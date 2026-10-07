Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τα 56 πληρώματα να φτάνουν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε ένα φινάλε που συνδύασε την αυτοκινητιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Η αυλαία του 1000 Miglia Experience Greece 2026 έπεσε στην Astir Marina Βουλιαγμένης, ολοκληρώνοντας ένα μοναδικό οδοιπορικό που ανέδειξε την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς της διεθνούς αυτοκινητιστικής σκηνής.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, πενήντα έξι πληρώματα από δεκαέξι χώρες διέσχισαν περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα, ακολουθώντας μια διαδρομή που συνέδεσε εμβληματικούς τόπους της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την Αρχαία Ολυμπία έως τον Μυστρά, την Καρδαμύλη, το Πόρτο Χέλι και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάθε διαδρομή αποτέλεσε μια ωδή στην ομορφιά του ταξιδιού.

Το 1000 Miglia Experience Greece συγκέντρωσε ένα εξαιρετικό μωσαϊκό αυτοκινήτων που εκπροσώπησαν διαφορετικές εποχές της αυτοκίνησης. Θρυλικά μοντέλα που συμμετείχαν στις ιστορικές διοργανώσεις της 1000 Miglia, σπάνια κλασικά αυτοκίνητα, αναγνωρισμένα design icons και σύγχρονα GT, supercars και hypercars συνυπήρξαν σε μία διοργάνωση που γεφυρώνει σχεδόν έναν αιώνα αυτοκινητιστικής εξέλιξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, η Lexus Greece, ως Official Automotive Partner, ανέδειξε τη δική της αντίληψη για τη σύγχρονη πολυτέλεια. Μια αντίληψη που δεν ορίζεται μόνο από την τεχνολογία ή την κατασκευαστική τελειότητα, αλλά πρωτίστως από την ποιότητα της εμπειρίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Lexus, με τα LBX, UX, NX, RX, RZ και ES, συνόδευσε τους συμμετέχοντες, εκφράζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της μάρκας: αριστοτεχνία, καινοτομία και ανθρωποκεντρική φιλοξενία.

Στην καρδιά αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται το Omotenashi, η ιαπωνική τέχνη της αυθεντικής φιλοξενίας. Η διακριτική φροντίδα, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η έμφυτη επιθυμία να δημιουργούνται στιγμές που ξεπερνούν τις προσδοκίες, συνόδευσαν κάθε στάδιο του ταξιδιού.

Παράλληλα, η παρουσία της Lexus ανέδειξε τη φιλοσοφία των Takumi Master Craftsmen, των κορυφαίων Ιαπώνων τεχνιτών που αφιερώνουν τη ζωή τους στην τελειοποίηση κάθε λεπτομέρειας. Η δεξιοτεχνία αυτή βρήκε έναν φυσικό συνομιλητή σε έναν θεσμό που εδώ και σχεδόν εκατό χρόνια τιμά την αυθεντικότητα, τη μηχανολογική αρτιότητα και την ομορφιά της αυτοκινητιστικής δημιουργίας.

Ο μεγάλος τερματισμός στην Astir Marina Βουλιαγμένης αποτέλεσε την ιδανική κορύφωση της διοργάνωσης. Με φόντο τη θάλασσα, τα ιστορικά οχήματα και τα σύγχρονα supercars δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό όπου η κληρονομιά της αυτοκίνησης συνάντησε τη διαχρονική κομψότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το επίσημο Gala Dinner και την Τελετή Απονομών, σε μια ατμόσφαιρα που αντανακλούσε απόλυτα το πνεύμα της διοργάνωσης: εκλεπτυσμένη φιλοξενία, υψηλή αισθητική και βαθύ σεβασμό στην αυτοκινητιστική κουλτούρα.

Για τη Lexus, η συμμετοχή στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μία χορηγική συνεργασία. Αποτέλεσε την έκφραση μιας κοινής φιλοσοφίας:

Το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε το ταξίδι.

Η συνύπαρξη των σύγχρονων εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus δίπλα στα σημαντικότερα ιστορικά οχήματα της παγκόσμιας αυτοκίνησης ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη διαχρονική εξέλιξη της premium κινητικότητας. Με τη παρουσία της ως Official Automotive Partner στο 1000 Miglia Experience Greece 2026, η Lexus επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες που ξεπερνούν την απλή μετακίνηση και κάνουν κάθε διαδρομή πραγματικά εκπληκτική.

Lexus. Experience Amazing.