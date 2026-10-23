Η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε νέες καινοτόμες λύσεις για επιβάτες με ανάγκες προσβασιμότητας στο AccessAbilities Expo 2026 στο Ντουμπάι.

Στην κορυφαία έκθεση για την προσβασιμότητα και την καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς, που πραγματοποιήθηκε στο Dubai World Trade Centre από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2026, παρουσίασε η Emirates επίσημα το διαδραστικό της περίπτερο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησε ο Αυτού Υψηλότης Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline & Group και προστάτης του AccessAbilities Expo.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε μια σειρά καινοτόμων ιδεών υπό ανάπτυξη με επίκεντρο το μέλλον. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μια εμπειρία εξοικείωσης με την καμπίνα του αεροσκάφους για επιβάτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης, μια προσβάσιμη σουίτα lounge για επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και πύλες επιβίβασης με βιομετρική τεχνολογία για επιβάτες με ανάγκες προσβασιμότητας.

Ο Mostafa Karam, Divisional Senior Vice President Customer Affairs & Service Audit της Emirates δήλωσε: «Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος στην αεροπορία, ενσωματώνοντας την προσβασιμότητα στον πυρήνα της εμπειρίας του επιβάτη. Δεν περιοριζόμαστε σε μεμονωμένες υπηρεσίες, αλλά συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να εξετάσουμε την προσβασιμότητα σε όλα τα στάδια του ταξιδιού, από τον προγραμματισμό και το περιβάλλον του αεροδρομίου έως την εμπειρία εντός του αεροσκάφους και τους προορισμούς. Με γνώμονα τις ανάγκες των επιβατών και τις προσωπικές τους εμπειρίες, εστιάζουμε σε πρακτικές βελτιώσεις που περιορίζουν τα εμπόδια, διευρύνουν τις επιλογές και επιτρέπουν σε όλους να ταξιδεύουν με μεγαλύτερη σαφήνεια, αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξοικείωση με την καμπίνα της Emirates για επιβάτες με μειωμένη όραση

Στο περίπτερό της, η Emirates παρουσίασε μια βιωματική εμπειρία προσβασιμότητας, η οποία προσομοιώνει βασικά στοιχεία του ταξιδιού εντός του αεροσκάφους για επιβάτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Μέσα από τον συνδυασμό ήχου, απτικής εξερεύνησης του καθίσματος και καθοδηγούμενης αλληλεπίδρασης με το προσωπικό, η εμπειρία αναπαριστά βασικές στιγμές από την παραμονή στην καμπίνα του αεροσκάφους, σε ένα ήρεμο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία αυτή, καθισμένοι σε ένα πραγματικό κάθισμα αεροσκάφους A350 της Emirates, εξοπλισμένο με προσκέφαλο U-Dream. Η ηχητική αφήγηση, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο, περιγράφει τα επιμέρους στοιχεία της καμπίνας που τους περιβάλλει. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην τεχνολογία, η εμπειρία αναδεικνύει πώς ο προσεκτικός σχεδιασμός μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των επιβατών, να τους βοηθήσει να αντιληφθούν καλύτερα τον χώρο γύρω τους και να ταξιδεύουν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και άνεση.

Ανεμπόδιστη πρόσβαση και βιομετρικές τεχνολογίες της Emirates στο Ντουμπάι

Στο περίπτερο της Emirates, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύστημα Emirates Biometric Path. Στον κεντρικό κόμβο της εταιρείας, στο Τερματικό Σταθμό 3 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι (DXB), οι προσβάσιμες πύλες επιβίβασης διαθέτουν σχεδιασμό χωρίς φυσικά εμπόδια, αλλά με βιομετρικές τεχνολογίες που επιτρέπουν στους επιβάτες με ανάγκες προσβασιμότητας να κινούνται ομαλά και ανεξάρτητα.

Ο χώρος διαθέτει πλέον ευέλικτη κάλυψη από κάμερες, οι οποίες προσαρμόζουν αυτόματα το ύψος και τη γωνία λήψης τους, χωρίς να περιορίζουν ή να καθορίζουν την κίνηση των επιβατών που χρησιμοποιούν ειδικό αμαξίδιο.

Παράλληλα, τα περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης για το check-in της Emirates έχουν αναβαθμιστεί και διαθέτουν λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία, βελτιωμένη χρηστικότητα της οθόνης αφής, γραφή και απτικά στοιχεία Braille, δυνατότητα ακουστικής πρόσβασης μέσω σύνδεσης ακουστικών, καθώς και οθόνες με ρυθμιζόμενο ύψος, ώστε να εξυπηρετούν ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών των επιβατών.

Προσβάσιμη σουίτα lounge της Emirates

Η Emirates παρουσίασε επίσης μια νέα, ειδικά διαμορφωμένη σουίτα lounge, προσβάσιμη σε χρήστες αμαξιδίων, η οποία προσφέρει στους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα έναν άνετο και ιδιωτικό χώρο ξεκούρασης πριν από την πτήση τους.

Οι σουίτες lounge της Emirates, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στα lounges της Πρώτης Θέσης το 2024, συνδυάζουν σχεδιασμό υψηλών προδιαγραφών με τεχνολογίες όπως η ασύρματη φόρτιση και οι οθόνες ψυχαγωγίας, προσφέροντας χώρο για χαλάρωση, εργασία και γεύμα.

Η νέα προσβάσιμη σουίτα lounge απευθύνεται σε χρήστες αμαξιδίων, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ηλικιωμένους ταξιδιώτες και όσους χρειάζονται επιπλέον άνεση, χώρο για τη μεταφορά από και προς το κάθισμα ή υποστήριξη της στάσης του σώματος, διατηρώντας την ιδιωτικότητα και την υψηλή ποιότητα.

Ακολουθώντας τη σχεδιαστική ταυτότητα των lounges της Emirates, με ξύλινες, δερμάτινες και μαρμάρινες επιφάνειες, ενσωματώνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη πολυθρόνα με λειτουργίες ανύψωσης, περιστροφής και ανάκλησης, καθώς και χειρολαβές για μεγαλύτερη υποστήριξη και ανεξαρτησία. Διαθέτει επίσης ειδικό χώρο αποθήκευσης αμαξιδίου και επαρκή χώρο για τη μεταφορά από και προς το κάθισμα, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να χαλαρώνουν ανεξάρτητα ή με τη βοήθεια συνοδού.

Το πρωτότυπο μοντέλο βρίσκεται υπό ανάπτυξη για την Πρώτη Θέση, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες θέσεων στο μέλλον.

Στο περίπτερο της Emirates παρουσιάστηκαν, επίσης, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ήδη η εταιρεία στους επιβάτες της, μεταξύ των οποίων:

Πρόγραμμα Emirates Travel Rehearsals

Οι δράσεις Emirates Travel Rehearsals είναι εξατομικευμένες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Emirates σε συνεργασία με αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τις οικογένειές τους και τα δίκτυα υποστήριξής τους, να εξοικειωθούν με τη διαδρομή μέσα στο αεροδρόμιο πριν από μια πραγματική πτήση. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στη μείωση του άγχους που σχετίζεται με το ταξίδι και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

Περισσότερα από 35.000 μέλη του προσωπικού της Emirates έχουν εκπαιδευτεί ώστε να υποστηρίζουν επιβάτες στο φάσμα του αυτισμού και να διευκολύνουν τόσο το ταξίδι τους όσο και τη συμμετοχή τους στις προσομοιώσεις ταξιδιού. Οι ομάδες της Emirates συνεργάζονται στενά με τις αρχές των αεροδρομίων και τους συνεργάτες της εταιρείας, ώστε κάθε δράση να προσφέρει στις οικογένειες ένα υποστηρικτικό και θετικό περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα, η Emirates έχει ολοκληρώσει 80 δράσεις Travel Rehearsals σε έξι ηπείρους, έχοντας συμβάλει θετικά στην εμπειρία περισσότερων από 400 οικογενειών. Οι δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα αεροδρόμια: Άκρα, Άμστερνταμ, Ανταναναρίβο, Αθήνα, Μπανγκόκ, Βαρκελώνη, Μπανγκαλόρ, Μπέρμιγχαμ, Μπογκοτά, Μπολόνια, Μπρίσμπεϊν, Βρυξέλλες, Βουδαπέστη, Κάιρο, Κέιπ Τάουν, Σεμπού, Κράισττσερτς, Κλαρκ, Κολόμπο, Κοπεγχάγη, Ντα Νανγκ, Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, Νταρ ες Σαλάμ, Δελχί, Ντενπασάρ (Μπαλί), Ντουμπάι, Δουβλίνο, Ντέρμπαν, Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο, Γενεύη, Γλασκώβη, Γκουανγκζού, Αμβούργο, Ανόι, Χαράρε, Χο Τσι Μινχ, Χονγκ Κονγκ, Χιούστον, Κωνσταντινούπολη, Τζέντα, Λάρνακα, Λισαβόνα, Λονδίνο Γκάτγουικ, Λονδίνο Χίθροου, Λονδίνο Στάνστεντ, Λος Άντζελες, Λουάντα, Λουσάκα, Μαδρίτη, Μαλέ, Μάντσεστερ, Μελβούρνη, Μαϊάμι, Μιλάνο, Μουσκάτ, Νιούκαστλ, Νίκαια, Ορλάντο, Όσλο, Παρίσι, Περθ, Πεσαβάρ, Πουκέτ, Πορ Λουί, Ρίο ντε Τζανέιρο, Ρώμη, Σιάτλ, Στοκχόλμη, Σίδνεϊ, Ταϊπέι, Τόκιο, Τορόντο, Τιρουβανανταπουράμ, Βαλέτα, Βενετία, Βιέννη, Βαρσοβία και Ουάσιγκτον.

«Accessible & Inclusive Travel Hub» στο Emirates.com

Στην ιστοσελίδα της Emirates οι επιβάτες μπορούν να βρουν την ενότητα Accessible & Inclusive Travel Hub για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες προσβάσιμων και συμπεριληπτικών ταξιδιών, να προγραμματίσουν το ταξίδι τους και να εντοπίσουν τη διαθέσιμη υποστήριξη.

Οι επιβάτες μπορούν να περιηγηθούν στο περιεχόμενο ανάλογα με την ανάγκη τους, επιλέγοντας μεταξύ άλλων τις ενότητες για υποστήριξη κινητικότητας, οπτική ή ακουστική δυσκολία και άλλες μη εμφανείς ανάγκες υποστήριξης.

Εναλλακτικά, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες με βάση το στάδιο του ταξιδιού τους, μέσα από τις ενότητες «Πριν από την πτήση», «Αναχώρηση από το Ντουμπάι», «Εντός του αεροσκάφους», «Ανταπόκριση στο Ντουμπάι» και «Άφιξη στο Ντουμπάι».

Μια τρίτη επιλογή επιτρέπει στους επιβάτες να αναζητήσουν πληροφορίες βάσει συγκεκριμένων αναγκών, όπως το αίτημα για ειδική υποστήριξη, η προετοιμασία του ταξιδιού μέσω του οδηγού για επιβάτες στο φάσμα του αυτισμού, η περιήγηση στον χάρτη και τους αισθητηριακούς οδηγούς του αεροδρομίου του Ντουμπάι (DXB), η πρόσβαση στην υποστήριξη της Emirates μέσω της εφαρμογής Be My Eyes για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και η υποβολή αίτησης για την τουριστική κάρτα Sanad, η οποία παρέχει πρόσβαση σε χρήσιμες υπηρεσίες στο Ντουμπάι.

Υπάρχουν, επίσης, ειδικές ενότητες για τα ταξίδια με αμαξίδιο και βοηθήματα κινητικότητας, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα ταξίδια για ιατρικούς λόγους. Σε αυτές περιλαμβάνεται η κάρτα Frequent Traveller Medical Card (FREMEC), η οποία απευθύνεται σε επιλέξιμους επιβάτες με σταθερές ιατρικές ανάγκες, καθώς και οδηγίες για τη μεταφορά φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.

Η ενότητα Accessible & Inclusive Travel Hub περιλαμβάνει, επίσης, κατηγορία για τα οικογενειακά ταξίδια, με σαφείς πληροφορίες για τα ταξίδια με παιδιά, τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τα ταξίδια ασυνόδευτων ανηλίκων.

Αισθητηριακά προϊόντα και παιχνίδια απασχόλησης της Emirates

Η Emirates έχει σχεδιάσει μια σειρά αισθητηριακών προϊόντων και παιχνιδιών απασχόλησης για επιβάτες όλων των ηλικιών, τα οποία είναι διαθέσιμα εντός του αεροσκάφους σε όλες τις κατηγορίες θέσεων και προσφέρουν μια οικεία απτική δραστηριότητα, βοηθώντας ορισμένους νευροδιαφορετικούς επιβάτες να ρυθμίσουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα, να συγκεντρωθούν ή να αισθανθούν πιο άνετα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για την υποστήριξη αυτών των επιβατών, η Emirates έχει σχεδιάσει ένα απτικό αντικείμενο ανακούφισης από το στρες σε σχήμα αεροσκάφους, δύο τύπους κύβου απασχόλησης (fidget cube) και ένα ελαστικό παιχνίδι τύπου popper σε σχήμα αεροσκάφους. Τα προϊόντα προσφέρονται σε νευροδιαφορετικούς επιβάτες, σε όσους δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και σε επιβάτες που αισθάνονται άγχος όταν πετούν, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο.

Λειτουργίες προσβασιμότητας στο σύστημα ψυχαγωγίας “Ice” εν πτήσει

Η Emirates επιδιώκει να θέτει υψηλά πρότυπα στον κλάδο της αεροπορίας όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σήμερα, προσφέρει περισσότερες από 850 ταινίες με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους (Closed Captions) και 200 ταινίες με ηχητική περιγραφή (Audio Description), για επιβάτες με προβλήματα όρασης.

Τα ακουστικά της Emirates είναι, επίσης, συμβατά με ακουστικά βαρηκοΐας όταν αυτά ρυθμίζονται στη θέση «T». Για την ανακούφιση από το άγχος και την ενίσχυση της χαλάρωσης, το σύστημα ψυχαγωγίας περιλαμβάνει 12 τηλεοπτικά κανάλια ευεξίας (Wellbeing TV) και 31 κανάλια με podcast και λίστες αναπαραγωγής με διαλογισμούς και χαλαρωτικούς ήχους.

Στα αεροσκάφη Airbus A350-900 της Emirates, έχει σχεδιαστεί ένα νέο περιβάλλον για τον χρήστη, σε συνεργασία με την Thales και οργανώσεις υποστήριξης ατόμων με προβλήματα όρασης, με στόχο μια εύχρηστη εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της πτήσης για όλους τους επιβάτες.

Το νέο περιβάλλον του συστήματος ψυχαγωγίας “Ice” περιλαμβάνει ηχητικές ενδείξεις για την πλοήγηση, φωνητική ενημέρωση, καθώς και υποστήριξη χειρονομιών αφής και σάρωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης μπορούν να περιηγούνται και να επιλέγουν περιεχόμενο με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Υπηρεσία Emirates Chauffeur Drive με προσβάσιμα οχήματα

Δέκα οχήματα με το εμπορικό σήμα της Emirates, προσβάσιμα σε χρήστες αμαξιδίων, είναι πλέον διαθέσιμα στους επιβάτες στο Ντουμπάι. Τα οχήματα της υπηρεσίας Emirates Chauffeur Drive είναι Mercedes V-Class, που διαθέτουν μετατροπή με χαμηλωμένο δάπεδο για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, αυξημένο εσωτερικό ύψος, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο μηχανισμό για την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, καθώς και δυνατότητα προσαρμογής της διάταξης των καθισμάτων.

Στο εσωτερικό του οχήματος, πρόσθετα συστήματα συγκράτησης ενισχύουν την ασφάλεια επιβατών με σοβαρούς περιορισμούς κινητικότητας. Οι οδηγοί της υπηρεσίας Chauffeur Drive εκπαιδεύονται στην παροχή βοήθειας για την κινητικότητα και την εξυπηρέτηση επιβατών με ειδικές ανάγκες.

Προς το παρόν, τα προσβάσιμα οχήματα εξυπηρετούν επιβάτες της Πρώτης και της Διακεκριμένης Θέσης (First και Business Class) που δικαιούνται την υπηρεσία Chauffeur Drive και έχουν ως βάση το Ντουμπάι, ενώ σχεδιάζεται η μελλοντική επέκταση της διαθεσιμότητάς τους.

Η προσήλωση της Emirates στα προσβάσιμα ταξίδια

Η Emirates συνεχίζει να προωθεί τα προσβάσιμα ταξίδια σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, προχωρώντας σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα στην καινοτομία και εστιάζοντας σε λύσεις που είναι κατάλληλες και υπεύθυνες.

Παράλληλα, συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο διεθνών εταίρων για την περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας στα ταξίδια, από νομοθετικούς φορείς και φορείς λειτουργίας έως εξειδικευμένες ομάδες, κοινότητες και επιβάτες σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, επιδιώκει να ενισχύσει την προσβασιμότητα μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών σε διεθνές επίπεδο και της διασφάλισης μιας συνεπούς εμπειρίας για τους επιβάτες, είτε εξυπηρετούνται διαδικτυακά, μέσω τηλεφωνικών κέντρων, στα αεροδρόμια ή εντός του αεροσκάφους.