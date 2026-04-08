Οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο τοπίο, καθώς ολοένα και περισσότερες πόλεις υιοθετούν περιορισμούς για την κυκλοφορία τους.

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν ιδιαίτερα τα παλαιότερα diesel οχήματα. Η θέση των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αλλάζει σταδιακά, καθώς οι ευρωπαϊκές πόλεις εντείνουν τις πολιτικές περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοένα και περισσότερες δημοτικές αρχές προχωρούν στη δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών ρύπων, στις οποίες η πρόσβαση των οχημάτων εξαρτάται από τα πρότυπα εκπομπών που πληρούν.

Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως τα παλαιότερα diesel αυτοκίνητα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είτε αποκλείονται πλήρως από συγκεκριμένες περιοχές είτε επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο υπό προϋποθέσεις.

Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης η πρόσβαση στο κέντρο ελέγχεται μέσω ειδικών κανονισμών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και πρόστιμα για τα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα.

Η δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών αποτελεί πλέον μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζουν ήδη παρόμοια συστήματα, τα οποία βασίζονται στις προδιαγραφές εκπομπών Euro των κινητήρων. Όσο παλαιότερη είναι η τεχνολογία ενός κινητήρα, τόσο πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσει περιορισμούς στην πρόσβαση σε αστικές περιοχές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα γίνονται ακόμη πιο αυστηρά. Υπάρχουν πόλεις που σχεδιάζουν να περιορίσουν δραστικά την κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στο κέντρο τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση της ηχορύπανσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια για πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης, όπως η ηλεκτροκίνηση, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι μετακινήσεις με ποδήλατο.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα επιταχύνουν τη μετάβαση προς οχήματα χαμηλότερων εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των ρύπων στον τομέα των μεταφορών, γεγονός που επηρεάζει τόσο τις αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις πόλεις.

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν diesel αυτοκίνητα, τα οποία συχνά θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικά για μεγάλες αποστάσεις ή για επαγγελματική χρήση. Για αρκετούς ιδιοκτήτες, οι νέοι περιορισμοί δημιουργούν προβληματισμό, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την καθημερινή τους μετακίνηση ή ακόμη και την αξία μεταπώλησης των οχημάτων τους.

Την ίδια στιγμή, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων βρίσκονται σε φάση προσαρμογής. Ενώ η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, ορισμένες εταιρείες συνεχίζουν να εξελίσσουν αποδοτικότερους κινητήρες diesel, κυρίως για μεγαλύτερα μοντέλα και επαγγελματικά οχήματα, όπου τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας παραμένουν σημαντικά.

Το βέβαιο είναι ότι το περιβάλλον για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό. Οι οδηγοί που διαθέτουν τέτοια οχήματα καλούνται πλέον να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι κανονισμοί διαφέρουν από πόλη σε πόλη και ενδέχεται να αλλάζουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Πάντως, ότι ισχύσει στην Ευρώπη, εύλογα θα αφορά και την χώρα μας.

Τα diesel έχουν πλέον μικρό μερίδιο στην ελληνική αγορά (μόλις περίπου 3,2% των νέων ταξινομήσεων το 2025, δηλαδή περίπου 4.250 αυτοκίνητα σε σύνολο άνω των 133.000). Η υποχώρησή του οφείλεται και στη στροφή προς τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα.