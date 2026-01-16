Σημαντική άνοδος των πωλήσεων υβριδικών αυτοκινήτων και SUV παρατηρήθηκε στη χώρα μας.

Πτώση 1,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τον μήνα Δεκέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό πωλήσεων για τον Δεκέμβριο του 2025 έφτασε το 10,7%, ενώ για ολόκληρο το έτος, από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2025, οι πωλήσεις κατέγραψαν ποσοστό 6,2%.

Τα ήπια και full hybrid μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 45,5% της συνολικής αγοράς, σημειώνοντας αύξηση 6,6%, ενώ αντίστοιχη ανοδική πορεία παρουσίασαν και τα plug-in υβριδικά οχήματα, τα οποία κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 4,2%, καταλαμβάνοντας τον προηγούμενο μήνα ποσοστό 12,5%.

Φθίνουσα πορεία παρουσίασαν τα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη (-7,2%) και τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα (-0,8%), ενώ πτωτική ήταν και η πορεία των οχημάτων διπλού καυσίμου, με μείωση 1,1%.

Η αγαπημένη κατηγορία των Ελλήνων οδηγών

Για ακόμη έναν μήνα, η κατηγορία «Β» παρέμεινε η πιο δημοφιλής στους Έλληνες καταναλωτές, καταλαμβάνοντας ποσοστό 52,3%, εκ των οποίων τα SUV αντιπροσώπευαν το 37%. Ακολουθούσε η κατηγορία «C» με συνολικό ποσοστό 32,2%, ενώ τα SUV της κατηγορίας αυτής έφταναν το 26,9%. Στη συνέχεια, η κατηγορία «D» κατέγραψε ποσοστό 10,4% και η κατηγορία «Α» ποσοστό 2,9%.

Σε επίπεδο έτους, το 2025, τα SUV κάλυψαν 74,9% των πωλήσεων, δείχνοντας τόσο τη γενική τάση στην ελληνική αγορά όσο και την προτίμηση των καταναλωτών για ψηλά οχήματα με περισσότερες δυνατότητες.

